heute beschäftigen wir uns mit dem Uno-Klimagipfel in New York, mit der erwarteten Entscheidung des Obersten Gerichts in Großbritannien zum Brexit und mit Donald Trumps angeblich unmoralischem Angebot an den Präsidenten der Ukraine.

Unternimmt die Uno etwas gegen die Klimakrise?

Luis ROBAYO/ AFP

Haben die Staats- und Regierungschefs der Welt noch eine Antwort auf die Konflikte und Krisen der Welt - und vor allem: auf die Klimakrise? Das ist die große Frage am Anfang dieser Woche, in der sich die Weltpolitiker in New York zur Uno-Generalversammlung treffen. Heute soll es beim UN Climate Action Summit, einer Art Uno-Klimagipfel, um konkrete neue Maßnahmen zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes gehen.

Uno-Generalsekretär António Guterres will zeigen, dass die Weltorganisation handlungsfähig ist bei dem Thema, das am vergangenen Freitag Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf die Straßen getrieben hat. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist in New York, sie trat am Samstag beim Jugendklimagipfel auf.

Guterres' Botschaft lautet: Schluss mit den allgemeinen Erklärungen, es müssen endlich Taten her. Rund 60 Staaten wollen bei dem Gipfel heute offenbar neue Pläne zur Emissionssenkung bekanntgeben. Das Problem: Die Regierenden weltweit müssten in wenigen Jahren eine Wende schaffen, die ihre Vorgänger versäumten, als noch Zeit gewesen wäre.

Gleichzeitig sind wichtige Industrieländer beim Klimaschutz gar nicht dabei: Die USA, Brasilien und Japan haben für den heutigen Gipfel nicht einmal Sprechzeit beantragt. Der neue Tonfall des Generalsekretärs ist deshalb zwar begrüßenswert - die Ergebnisse des Gipfels könnten am Ende aber global ähnlich viel Enttäuschung produzieren wie die Bundesregierung in Deutschland mit ihrem zaghaften Klimapaket.

Tag der Brexit-Entscheidung

Peter Nicholls/ REUTERS

Der Brexit, das schwarze Loch der britischen Politik, könnte heute gleich an zwei Fronten für neues innenpolitisches Chaos in Großbritannien sorgen. Erstens wird eine wegweisende Entscheidung des Obersten Gerichts erwartet: Hat Premier Boris Johnson die ungeschriebene Verfassung verletzt, als er das Parlament bis Mitte Oktober in den Zwangsurlaub schickte? Sollte das Gericht zu dieser Ansicht gelangen, dürfte das Parlament umgehend wieder zusammentreten und Johnson sähe sich neuen Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Der Ausgang ist offen.

Zweitens zerreißt der Brexit aber auch gerade die größte Oppositionspartei Labour: Bei ihrem Parteitag gab es Streit zwischen jenen Mitgliedern, die möchten, dass sich die Partei klar auf die Seite jener stellt, die in der EU bleiben wollen - und Parteichef Jeremy Corbyn, einem EU-Skeptiker, der zwar einen No-Deal-Brexit verhindern will, sich aber gegen eine weitere Festlegung aussprach.

Der Parteitag geht heute weiter, doch eine Richtungsentscheidung soll es erst einmal nicht geben - sie wurde auf Wunsch Corbyns vertagt.

Trumps Ukraine-Affäre

Susan Walsh/ AP

Immer wieder kommt ein Moment, an dem es so aussieht, als sei Donald Trump nun wirklich zu weit gegangen. Dies ist wieder so ein Moment: Bei einem Telefongespräch mit dem neugewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll Trump diesen am 25. Juli acht Mal aufgefordert haben, gegen den momentan aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten ermitteln zu lassen: gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden.

Dazu muss man wissen: Es gab bisher nie Anzeichen dafür, dass einem der beiden wegen Hunters Gasgeschäften in der Ukraine irgendetwas vorgeworfen wurde. Einen Tag nachdem Sonderermittler Robert Mueller vor dem Kongress aufgetreten war, um über russische Einflussnahme im US-Wahlkampf zu sprechen, soll der US-Präsident also ukrainische Wahlkampfhilfe erbeten haben - angeblich im Tausch gegen Militärhilfe.

Trump gibt zu, über Biden gesprochen zu haben. Die US-Demokraten stehen nun erneut vor einem Dilemma: Sie könnten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, denn Trump hat damit womöglich gegen das Gesetz verstoßen und scheint immer weniger Grenzen zu kennen. Auf der anderen Seite scheint ihm auch diese Affäre politisch bisher wenig anhaben zu können - und eine Amtsenthebung könnte am Ende vor allem den Demokraten schaden.

Story des Tages

Mandel Ngan/ AP

Steht dem Nahen Osten ein Neuer Krieg bevor? Nach den Angriffen auf saudi-arabische Ölanlagen sind die Spannungen zwischen dem Königreich und seinem Erzrivalen Iran so hoch wie selten. Und die Regierung von Donald Trump steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Gegenüber stehen sich: Der religiöse Führer Irans mit seinem Machtanspruch in der Region, der saudische Kronprinz, der in Jemen einen desaströsen Krieg führt - und ein US-Präsident, der nicht schwach wirken will, aber auch keinen Krieg will.

Verlierer des Tages...

JACK GUEZ/ AFP

... ist Benjamin Netanyahu. Er ist seit zehn Jahren ununterbrochen Premierminister Israels, doch nun sieht es schlecht für ihn aus. Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß des früheren Armeechefs Benny Gantz liegt nach den vorläufigen Wahlergebnissen vor Netanyahus Likud-Partei. Staatspräsident Reuven Rivlin hat die beiden Blöcke am Sonntag indirekt zu einer großen Koalition aufgefordert, bei der Netanyahu mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr dabei wäre.

Und nun hat auch noch die Vereinte Liste der arabischen Parteien Gantz als Premier die Unterstützung zugesagt - und damit erstmals seit 1992 dem Kandidaten einer der großen Parteien. Mit einem klaren Ziel: die politische Karriere Netanyahus zu beenden. Das hieße für ihn auch, dass er nicht mehr vor Strafverfolgung wegen Korruption geschützt wäre.

Noch ist es nicht soweit, aber falls er abtreten muss, ist eines ziemlich sicher: Netanyahu wird kaum still und leise verschwinden, sondern mit einem politischen Erdbeben.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

