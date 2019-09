der Tag ist da. Der Tag des Jahres für die deutsche Politik. Zunächst mal ein Tag des Wartens, bis zum Abend. Dann trifft sich der Koalitionsausschuss und berät über das Klimaprogramm für Deutschland.

Oliver Berg/ DPA

In der Nacht von heute auf morgen werden wohl die wesentlichen Entscheidungen fallen. Man muss nicht mehr viel sagen, kann nur allen Beteiligten ein gutes Händchen wünschen.

Interview mit Familienberater: Wie rede ich mit meinem Kind über Klimawandel?

Gescheiterte Wahlen

ATEF SAFADI/EPA-EFE/REX

Es häuft sich, dass Wahlen nicht mehr die Ergebnisse liefern, die Demokratien gut funktionieren lassen. In Israel, wo am Dienstag gewählt wurde, ist wieder keine stabile Mehrheit in Sicht. Das war schon bei der letzten Wahl vor einigen Monaten so. In Spanien ist es nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Auch hier muss ein zweites Mal gewählt werden.

In Italien waren die Ergebnisse bei der letzten Wahl so, dass zwei Parteien koalierten, die nicht zueinander passen. Das Bündnis von Lega und Cinque Stelle ist schnell zerbrochen. In Deutschland ist die Bundesregierung nur unter großen Anstrengungen und Verbiegungen zustande gekommen. In Sachsen wird derzeit über ein Kenia-Bündnis verhandelt, was auch eine Notlösung ist. In Thüringen ist nach den Umfragen gar nicht absehbar, wer hier eine Regierung bilden soll.

Was ist da los? Auf den ersten Blick sind zwei Trends die Ursachen: Eine zunehmende Radikalisierung in den Gesellschaften, die den Kompromiss schwierig macht. Eine zunehmende Ausdifferenzierung in den Gesellschaften, mit der gleichen Folge. Wenn es so weiter geht, werden wir uns über Wahlsysteme Gedanken machen müssen. Im Verhältniswahlrecht delegieren die Wähler die Kompromisssuche an die Politiker. Vielleicht müssten sie über ein Mehrheitswahlrecht zunächst einmal einen Kompromiss in sich selbst finden. Aber das sind nur erste Gedanken. Es braucht hier noch mehr Fälle und eine tiefere Analyse.

Israel nach der Wahl: Netanyahus Angst vor der Meuterei

Liebesstürme

Getty Images

Ich habe mich immer mal wieder erkundigt, was das Gegenteil von Shitstorm sein könnte. Die schönste Antwort bislang lautete Candystorm. Demnächst können wir uns auch an das Wort LOVE-Storm gewöhnen. So heißt eine App, die heute in Berlin vorgestellt wird. Sie soll Leuten helfen, die Hasskommentaren oder Shitstorms im Netz ausgesetzt sind, über ein Warnsystem, über Solidarisierungsaktionen.

Eine interessante Frage wird sein, ob sich ein Gleichstand zwischen Hass und Liebe im Internet herstellen lassen wird, was die Aufmerksamkeit angeht. Ich habe da meine Zweifel. Das liegt schon daran, dass uns an der Liebe vor allem das Scheitern interessiert, siehe die bekannteste Liebesgeschichte aller Zeiten: Romeo und Julia. Im echten Leben: Prince Charles und Lady Di. Die Erzählung von einer gelingenden Liebe dagegen gilt meist als Kitsch. Hass dagegen kann nicht kitschig sein, fasziniert immer, selbst durch Abstoßung.

Verlierer des Tages...

Carsten Rehder/ DPA

... sind die Finanzämter. Ich komme häufig an einer Litfaßsäule vorbei, die ein Plakat mit der Aufschrift "Die Unbestechlichen" zeigt. Damit werben die Finanzämter für Nachwuchs. Bei mir löst das drei Gedanken aus.

Erstens: Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ein deutscher Finanzbeamter bestechlich sein könnte, verstehe also nicht, warum man mit der Unbestechlichkeit wirbt.

Zweitens: Ein Werbeplakat stellt naturgemäß Distinktionsmerkmale heraus, und wenn die Finanzbeamten die Unbestechlichen sind, was ist dann mit den anderen, den Polizisten, Wirtschaftsstaatssekretären und Diplomaten? Sind die bestechlich?

Drittens: Wirkt der Slogan "Die Unbestechlichen" nicht womöglich abschreckend auf den einen oder anderen Bewerber?

Für mich ist das Plakat jedenfalls eine Gelegenheit, die Finanzämter endlich einmal zu den Verlierern des Tages zu erklären (gebe aber zu, dass ich als Folge eine Steuerprüfung fürchte).

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Justin Trudeau entschuldigt sich für Foto aus dem Jahr 2001: Das Bild zeigt ihn mit dunklem Make-up und Turban. Kanadas Premier gibt sich zerknirscht

Das Bild zeigt ihn mit dunklem Make-up und Turban. Kanadas Premier gibt sich zerknirscht Trump hat einen neuen Sicherheitsberater: Robert O'Brien gilt eher als Hardliner. Wirkt sich das auf die Iran-Politik der USA aus?

Robert O'Brien gilt eher als Hardliner. Wirkt sich das auf die Iran-Politik der USA aus? Bahn verbietet Beraterdeals für ehemalige Manager: Solche Verträge sollen nicht mehr ausgestellt werden. In der Vergangenheit gingen dafür viele Millionen drauf

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit