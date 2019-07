Die Lage am Samstag

eigentlich wollte ich Ihnen eine Geschichte über Frauen und Männer erzählen, sie begegnete mir in dieser Woche auf einem Flug nach Berlin. Beim Start meldete sich eine weibliche Stimme, "Herzlich willkommen an Bord ...", das übliche, die Stewardess wohl.

Doch plötzlich schreckten einige auf, alles Männer, Getuschel in den Reihen, der Satz war gefallen: "Ich bin Ihre Pilotin auf diesem Flug und neben mir sitzt meine Kollegin ...". Zwei Frauen im Cockpit also, Männer wurden nervös, das alles im Jahr 2019, in einem Land, das seit fast 14 Jahren von einer Frau regiert wird, wie bemerkenswert.

Nun aber zögerte ich beim Schreiben, müsste ich doch offenbaren, von wo ich losgeflogen war, Frankfurt am Main, eine Kurzstrecke, mit dem Flugzeug statt mit der Bahn, im Jahr 2019, im Jahr der Greta Thunberg, im Jahr von "Fridays for Future", in einem Land, das damit hadert, seine Klimaziele nicht zu erreichen. Ist dies nicht genauso verwerflich wie der erlebte Machismo in der Kabine?

Es gibt immer eine Rechtfertigung für die Sünde, bei mir war es der Wunsch, noch die Kinder ins Bett zu bringen, mit der Bahn hätte es nicht gereicht. Wer aber legt fest, welche Ausnahme gerechtfertigt ist, welche nicht?

Marina Rosa Weigl / DER SPIEGEL

Um den Wunsch vieler Deutscher, nachhaltiger und ökologischer zu leben, und die Erkenntnis des gelegentlichen Unvermögens, diesem Wunsch nachzukommen, geht es in der neuen SPIEGEL-Titelgeschichte. Ein Kernsatz des Textes, geäußert vom Psychologen Stephan Grünewald, gilt zweifelsfrei für mich: "Die Menschen wünschen Verbote, damit sie sich nicht selbst disziplinieren müssen." Es wird der Sommer zeigen, auf welche Verbote sich die Bundesregierung im Klimaschutz einigen wird. Und wie viel Disziplin wir im Alltag dann erleben.

Das Pannenministerium: Warum das Haus von Andreas Scheuer einen so miesen Ruf hat

Hannes Jung / DER SPIEGEL

Das Bundesverkehrsministerium steht für viele Miseren in diesem Land: für das teure Scheitern der Maut. Die nicht funktionierende Bahn. Den Dieselskandal. Das schlechte Mobilfunknetz. Und den unbeliebtesten Minister im Kabinett.

Es ist ein Ministerium, das die Gegenwart nicht bewältigt und die Zukunft verschläft. Warum das so ist und welche strukturellen Probleme dahinterstehen, beantworten meine Kollegen Gerald Traufetter und Markus Feldenkirchen in einem detaillierten Report aus dem Herzen des Ministeriums, das seit zehn Jahren fest in der Hand der CSU ist.

Sie stellen fest, dass Mittel nicht nach sachlich begründeter Notwendigkeit vergeben werden, sondern nach dem Wunsch der jeweiligen "Feudalherren", der Minister. Sie beschreiben, wie zwischen den Ministerialen und der Autoindustrie jahrelang eine "Kumpelmentalität" herrschte. Und sie zeichnen das Drama mit der Maut nach, die ein originäres Wunschprojekt der CSU war und nach ihrem Scheitern den Steuerzahler wohl viel Geld kosten wird.

"Haus der Pannen": Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Die zitternde Frau: Siri Hustvedt über Angela Merkel

Celeste Sloman / DER SPIEGEL

Der Moment, wenn alle Welt auf die Kanzlerin blickt, ob sie wieder zittert, ob sie wieder verkrampft, ob sie wieder sitzen muss, er hat etwas Entwürdigendes. Ebenso die Diskussion, die folgt, die Ferndiagnosen und Spekulationen, die Ärzte, Therapeuten, ja, Lippenleser, die fabulieren, das Raunen, was nicht alles dahinterstecken könnte, die Frage, was Merkel erzählen muss, was sie vielleicht verschweigt, warum sie sich nicht offenbart.

Morgen, am Sonntag, wird es wieder soweit sein, wenn die Bundeskanzlerin in Paris die Parade zum französischen Nationalfeiertag besucht, es ist dann wieder so ein Schlüsselmoment. Da tut eine Stimme aus Brooklyn ganz gut, von einer Frau, der es vor zehn Jahren genauso erging wie der deutschen Kanzlerin heute.

Die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt litt unter Zitterattacken, deren Ursachen sie bis heute nicht kennt. "Es gab keine", antwortet Hustvedt auf die Frage meiner Kollegin Susanne Beyer nach der Diagnose. "Ich war bei drei Ärzten, einem Psychiater, einem Neurologen, einem Allgemeinmediziner, sie konnten nichts finden."

Erst als Hustvedt über das körperliche Rätsel ein autobiografisches Buch schrieb ("Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven") und, "weil es so interessant war", eine Psychoanalyse begann, hörte das Zittern plötzlich auf. Der Kanzlerin rät die Schriftstellerin, ganz amerikanisch, ganz pragmatisch zu Medikamenten: Propranolol, ein Betablocker.

"Es war ein Rätsel": Lesen Sie hier das ganze Gespräch.

Der Pakt: Warum Höcke und Weidel ein Bündnis schließen

HC Plambeck

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke und seine völkische Plattform "Flügel" werden den Machtkampf in der Partei wohl für sich entscheiden. Wie meine Kolleginnen Melanie Amann und Ann-Katrin Müller berichten, schloss Höcke, der bis vor Kurzem noch vor dem Rauswurf aus der Partei stand, ein Bündnis mit seiner langjährigen Gegnerin, Fraktionschefin Alice Weidel, vermittelt vom neurechten Verleger Götz Kubitschek.

Damit dürfte klar sein, wohin sich die AfD in Zukunft bewegt: stramm bis extrem nach rechts. Höcke wird seinen Triumph feiern, wenn er heute in Cottbus beim Wahlkampfauftakt der Brandenburger AfD als Redner auftritt. (Hier lesen Sie die ganze Geschichte.)

Ich wünsche Ihnen ein nicht zu kaltes Wochenende.

Herzlich

Ihr Martin Knobbe

