heute ist ein besonderer Tag für das Regierungskabinett in Berlin: Es bekommt Besuch von den Apfelköniginnen der wichtigsten Anbaugebiete in Deutschland, sie bilden gemeinsam mit der Kanzlerin und ihren Ministern das "Apfelkabinett". Der deutsche Apfel erfährt seit 1976 die besondere Aufmerksamkeit der Bundesregierung. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 25 Kilogramm ist er ja auch das wichtigste heimische Obst.

Nach dem Besuch werden die Kabinettsmitglieder, vermutlich zwischen gut gefüllten Erntekörben sitzend, das lang debattierte Klimaschutzgesetz verabschieden. Das 173-seitige Dokument allerdings ist ein Zeugnis politischer Mutlosigkeit. Es ist der misslungene Versuch, entschlossen zu handeln, ohne dabei jemandem weh zu tun.

Der Pragmatismus siegte über das, was tatsächlich nötig wäre, so wie immer in den vergangenen Monaten deutscher Klimapolitik. Die Entscheidung, nur zehn Euro pro Tonne CO2 als Preis festzulegen, ist dafür ein Beispiel: Er wurde auch deshalb in der Nacht der Einigung am Ende rasch verabschiedet, weil die Kanzlerin auf die Uhr blickte und sagte, man habe nur noch eine halbe Stunde Zeit.

Es waren jene zehn Euro, die der Großen Koalition später von ihren Kritikern am meisten vorgehalten wurde, als Beweis für ihren fehlenden Willen. Es waren jene zehn Euro, die bei den Experten unisono zur Bewertung als ungenügend führte.

Im Entwurf, der nun zur Abstimmung steht, fehlt es wohlweislich an vielen Zahlen. Es gibt keine Angaben, um wie viel spritfressende Wagen bei der Kfz-Steuer mehr belastet werden sollen, keine Angaben, um wie viel der Staat Flugtickets verteuern will.

Bloß keinen unnötigen Ärger machen, sagt dieses Werk, um die womöglich schmerzhaften Details kümmern wir uns irgendwann. Genau das war der große Fehler der bisherigen Klimapolitik: Wir kümmern uns irgendwann.

Noch mit Lücken: Der finale Entwurf für das Klimaschutzgesetz

Fire and Fury

Kirsty Wigglesworth/ AP

Es war in der Vergangenheit nicht immer einfach zu erkennen, welche Strategie im Brexit-Planspiel der britische Premier Boris Johnson verfolgte, vermutlich des Öfteren gar keine. Was aber gestern geschah, war leicht zu durchschauen.

Man konnte es an der Reaktion des sonst eher besonnenen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk wahrnehmen, der sich in einem Tweet Johnson zur Brust nahm. "Es geht um die Zukunft Europas und Großbritanniens sowie um die Sicherheit und die Interessen unserer Bürger", schrieb Tusk wütend. "Es geht nicht darum, ein dummes Schwarzer-Peter-Spiel zu gewinnen."

Zuvor hatte Johnson nach einem frühen Telefonat mit Angela Merkel mitteilen lassen, ein Abkommen zum Brexit zwischen Brüssel und London sei unmöglich geworden. Britische Medien hatten Inhalte aus dem vertraulichen Telefonat verbreitet, die in Berlin hinter vorgehaltener Hand als nur teilweise zutreffend beschrieben wurden. Unausgesprochen aber lag der Schwarze Peter der gescheiterten Brexit-Gespräche plötzlich bei der deutschen Kanzlerin.

Boris Johnson, der gerne am 31. Oktober ohne Abkommen die EU verlassen würde, was ihm das Unterhaus per Gesetz aber verboten hat, sucht nun einen Fluchtweg: Womöglich will er mit seiner Aggro-Strategie erreichen, dass die EU-Mitgliedsländer die Stimme verweigern, wenn es um eine Verschiebung des Brexit-Datums geht. Das wäre sein größter Triumph.

Die Johnson-Strategie: Der Saboteur

Die Neigung zur Terrortat

Yann Schreiber/ AFP

Ein 32 Jahre alter Syrier kapert einen Lkw und rammt mehrere Autos, neun Menschen inklusive des Täters werden leicht verletzt, heute werden weitere Details zur Tat in Limburg erwartet.

Unklar ist bislang, warum der junge Mann offenbar andere Menschen töten wollte. Diese Unklarheit scheint für manche Medien unerträglich zu sein. Sie schaffen daher ihre eigene Klarheit, noch vor der Polizei.

Das ZDF sprach früh von einem Terrorverdacht, obwohl bis zum jetzigen Zeitpunkt die ermittelnde Staatsanwaltschaft keine islamistischen Bezüge bekanntgegeben hat. Auch der Generalbundesanwalt zeigte bislang keine Anzeichen, den Fall wegen möglichen Terrorverdachts zu übernehmen.

Die "Bild"-Zeitung zitierte zwar korrekt den hessischen Innenminister Peter Beuth: "Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnert, ist das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar." Einen Satz zuvor aber konstatierte die Zeitung durchaus ein klares Motiv: "Deutschland ist offenbar mit viel Glück einem mörderischen Terror-Anschlag entgangen." Mehr Widerspruch in wenigen Worten geht kaum.

Es mag sein, dass sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, dass Omar A. tatsächlich einen Terroranschlag verüben wollte. Solange es dafür aber kein Indiz gibt, verbietet sich jede Spekulation.

Lesetipp des Tages

Christophe Gateau/ DPA

Es ist in diesen Tagen viel von Protest die Rede und der Frage, was er bewirken kann. Vor 30 Jahren schuf friedlicher Protest mit Kerzen und Sprechchören ein neues Land. Heute reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Leipzig, um den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution mitzufeiern. Einen Monat nach der großen Montagsdemo am 9. Oktober war die Mauer gefallen.

Die Redaktion hat zu 30 Jahren Mauerfall ein SPIEGEL SPEZIAL herausgebracht, mit Reportagen, Essays, langen Gesprächen und vielen Schilderungen von Zeitzeugen. Das Gute an diesem Heft ist, dass es nicht nur in der Vergangenheit bleibt, sondern auch die Fragen für die Zukunft im Verhältnis zwischen Ost und West stellt und beantwortet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Neue Eskalation in der Ukraineaffäre: Das Weiße Haus verweigert nun offiziell jegliche Kooperation bei den Ermittlungen gegen Präsident Donald Trump. Die Demokraten kritisieren das scharf - "Mr President, Sie stehen nicht über dem Gesetz"

Das Weiße Haus verweigert nun offiziell jegliche Kooperation bei den Ermittlungen gegen Präsident Donald Trump. Die Demokraten kritisieren das scharf - "Mr President, Sie stehen nicht über dem Gesetz" Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit geht laut einem Ranking im internationalen Vergleich zurück : Besonders düster sieht es mit Blick auf die Informationstechnologie aus. Nur in einer Kategorie bleibt die Bundesrepublik Spitzenreiter

: Besonders düster sieht es mit Blick auf die Informationstechnologie aus. Nur in einer Kategorie bleibt die Bundesrepublik Spitzenreiter Uno kann Mitarbeiter im November womöglich nicht bezahlen: Die Vereinten Nationen erleben laut ihrem Generalsekretär die "schlimmste Geldkrise seit fast einem Jahrzehnt" - António Guterres appelliert nun an die Mitgliedstaaten, ihre Beitragszahlungen zu leisten

Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag!

Ihr Martin Knobbe