Die Lage am Morgen

Mein Kollege Marc Röhlig hat darüber diese Woche berichtet, demnach hat Wagenknecht zwischen 2021 und 2023 insgesamt 792.961,43 Euro verdient - neben ihrer Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete (wobei die Geister sich scheiden, ob da ernsthaft von Tätigkeit gesprochen werden kann). Den größten Anteil macht ein Buchhonorar über 720.868,99 Euro aus, was in mir ehrliche Bewunderung ausgelöst hat, weil ich mit einem guten Freund zusammen selbst mal ein Buch geschrieben habe, über Sigmar Gabriel. Leider wollte das kaum jemand kaufen, was am Thema oder den Autoren oder allem zusammen gelegen haben könnte. Was ich mit diesem Buch verdient habe, verhält sich zu Wagenknechts Summe etwa so wie Liechtenstein zu Kanada. Es passt ziemlich oft hinein.

Für Kritik sorgt unter Wagenknechts (Noch-)Parteifreunden eher die Herkunft ihrer sonstigen Einnahmen. Die strich sie für die Teilnahme an Veranstaltungen oder für Vorträge ein – etwa bei der Swiss Rock Asset Management, die ihren Kunden laut eigenen Angaben »erstklassige Vermögensverwaltung« bietet. Für mich klingt das ungefähr so, als würde ein Kurienkardinal bei den Satanisten auftreten und dafür auch noch Geld kassieren. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass nicht alle in der Linken das neidfrei betrachten können.

Andererseits könnte man das Ganze ja auch zur subversiven Strategie erklären: Jedes Honorar für Wagenknecht schwächt das Kapital. Ich bin (fast) sicher, sie hatte nichts anderes im Sinn.

Und was ist jetzt mit der neuen Partei? Ich habe das Gefühl, in dieser Woche wird das nichts mehr.

Die Linke und die abtrünnige Wagenknecht: Jetzt reicht's

