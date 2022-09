Die Lage am Morgen

Christian hat heute die Aufgabe, den Koalitionsausschuss zu covern, so nennen wir das gern. Er wird recherchieren, was hinter den Kulissen passiert, er wird sich den Presseauftritt ansehen, falls es einen geben sollte, und er wird seine Informationen zusammen mit den Informationen anderer SPIEGEL-Kollegen zu einem Text verarbeiten, der heute hier auf der Seite erscheinen wird, hoffentlich irgendwann am späten Nachmittag oder frühen Abend. Vorher wird Christian etwas tun müssen, was man als Politikjournalist eigentlich ständig tut: Warten.

Ich glaube, Außenstehende unterschätzen leicht, dass Warten ein zentraler Bestandteil unseres Berufs ist. »Lungern« hat mein früherer Chef dazu immer gesagt. Wir lungern vor Sitzungssälen, in Konferenzräumen, auf zugigen Fluren von Parteizentralen oder, besonders fies, draußen bei miesem Wetter (auch das kein Gejammer, der Job ist – wie gesagt – fantastisch). Das liegt daran, dass die wirklich wichtigen, interessanten Dinge fast immer länger dauern, als vorher geplant und angekündigt war: Koalitionsverhandlungen (einmal habe ich eine Nacht im Willy-Brandt-Haus durchgemacht, das gehörte nicht zu meinen Lebenszielen), Sitzungen von Parteivorständen und Fraktionen, Gipfeltreffen. Und eben Koalitionsausschüsse.

Irgendwann im Lauf der Woche hieß es, gegen Samstagmittag könne es beim Entlastungspaket eine Einigung geben. Gestern hieß es dann, es werde wohl eher Nachmittag. Man weiß es nicht, und für Christian wird das mal wieder heißen: Geduld.

Ich freue mich auf seinen Text, den er mir hoffentlich irgendwann am Nachmittag schicken wird. Oder am frühen Abend. Oder, wenn es blöd läuft, am späten Abend, wenn ich eigentlich längst etwas anderes machen will (er natürlich auch). Bis dahin werde ich warten. Und versuchen, geduldig zu sein. Ich bin darin nicht besonders gut.

Vor dem Koalitionsausschuss – Was die SPD jetzt vom Kanzler erwartet

Verabschieden

In Eutin werden heute Mittag Soldatinnen und Soldaten verabschiedet, sie machen sich auf den Weg nach Litauen. Ich habe mir die Bundeswehr-Mission in Litauen schon mal angeschaut, Anfang 2017. Damals war Ursula von der Leyen noch Verteidigungsministerin, und eine russische Aggression schien undenkbar. Beides kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen.

Damals wurde die Mission im Baltikum auch unter deutschen Verteidigungsexperten ein wenig belächelt. Russland, hieß es, würde doch ohnehin nie einen Angriff wagen, schon gar nicht auf das Nato-Gebiet, und damit die exzellenten Handelsbeziehungen zum Westen aufs Spiel setzen. Die Präsenz an der Nordostflanke des Bündnisgebiets galt als reine Symbolpolitik, zur Beruhigung der baltischen Staaten, die man in Berlin in Wahrheit für etwas übernervös hielt. Aber das müsse man verstehen, sie hätten eben ihre Geschichte mit Russland – solche onkel- und tantenhaften Sätze habe ich damals oft von Politikern und Politikerinnen gehört. Parteiübergreifend. Und ich selbst, das gehört zur Wahrheit, habe das auch nicht wirklich anders gesehen.

Alles vorbei. Es ist noch immer nicht wahrscheinlich, dass es einen Angriff auf das Baltikum geben wird, auf das Nato-Gebiet. Aber was heißt in diesen Zeiten schon wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls schon lange keinen Spott mehr über die Mission in Litauen gehört.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

»Mein Team bleibt hier«: Munitionsreste liegen auf dem Gelände des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja: Der Einsatz der Experten der Internationalen Atomenergiebehörde ist gefährlich. Trotzdem wollen sie länger bleiben.

Ist das der Befreiungsschlag?: Der Ukraine fehlen bei der Gegenoffensive im Süden des Landes Waffen, auch aus Deutschland. Warum den Soldaten ein langer, harter Kampf bevorsteht – und Putin bis zu 15.000 Mann verlieren könnte.

Deutschland muss Kiew jetzt helfen, Putin in Cherson zu schlagen: Die Gegenoffensive der Ukraine im Süden könnte den Krieg fundamental verändern. Damit sie Erfolg hat, sollte Olaf Scholz endlich schwere Waffen liefern. Der SPIEGEL-Leitartikel

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

Loslassen

Im Dezember 2019 habe ich einen denkwürdigen Samstagabend erlebt. Ich war in einer Kreuzberger Kneipe namens »Vogt's Bier-Express«, dort feierten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, dass sie die Stichwahl um den SPD-Vorsitz gewonnen hatten – gegen Olaf Scholz und Klara Geywitz, den heutigen Bundeskanzler und die heutige Bundesbauministerin (woraus man lernen kann, dass aus Niederlagen auch Gutes entstehen kann).

Es waren ziemlich viele junge Leute da, Esken und Walter-Borjans hatten ihre Kampagne vor allem auf Jusos gestützt. Es war schon ziemlich spät, als eine Jungsozialistin mit einem Tablett Pfefferminzlikör vorbeikam und mir einen anbot. Ich glaube, ich habe ihn genommen, obwohl ich Pfefferminzlikör nicht mag. Die junge Frau hieß (und heißt immer noch) Lilly Blaudszun.

Wir kannten uns, ich hatte ein gutes halbes Jahr vorher über sie geschrieben, in dem Artikel ging es um die Frage, warum junge Leute heute noch in Parteien eintreten. Blaudszun war damals 17, aber schon eine Art Star in der SPD. Sie hatte kein offizielles Amt (na gut, stellvertretende Juso-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern), aber sie war bekannt, weil sie (im Gegensatz zu den allermeisten Genossinnen und Genossen) virtuos mit den sozialen Netzwerken umgehen konnte. Sie war eine politische Influencerin, hatte Zehntausende Follower, es gab viele Porträts über sie, Interviews. Dann tauchte sie ab, machte einen Schnitt. Verschwand von der Bildfläche.