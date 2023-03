Die Lage am Morgen Kein Herz für Nachtschwärmer

Die jüngsten Entwicklungen: In einem Video sollen russische Kämpfer Vorwürfe gegen ihre Führung erheben. Präsident Selenskyj besucht beschossene Städte. Und: Russland wird im Sicherheitsrat zurückgewiesen. Der Überblick.

Warum Putins neuer Einschüchterungsversuch widersprüchlich ist: Russlands Machthaber Putin kündigt an, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Damit erhöht er den Einsatz – doch seine neue Nukleardrohung ist nicht besonders schlüssig.

Trostjanez will Normalität – doch Russlands Truppen hinterließen Minen und Misstrauen: Als erste ukrainische Stadt wurde Trostjanez vor einem Jahr befreit. Die russischen Soldaten zogen ab, aber die Grenze ist nah. Ein Besuch an einem Ort, der gern wieder einen Alltag hätte, aber seine Albträume nicht loswird.

Waffenhilfe für die Ukraine wird massiv ausgeweitet: Berlin will die Ausgaben für Militärhilfe an die Ukraine in den kommenden Jahren vervielfachen – von heute drei auf mehr als 15 Milliarden Euro.