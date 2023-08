Die Lage am Morgen

… ist die Currywurst. Wahrscheinlich.

Und damit auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Der Reihe nach: Es war vielleicht zu viel und zu schnell gewollt, ja: zu radikal gedacht, als VW vor zwei Jahren in einer seiner Kantinen in Wolfsburg komplett auf vegetarische Kost umstellte. Schröder schrieb damals empört: »Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben.« Tiefer wollen wir in die Materie »Gerhard Schröder und Aufsichtsräte« an dieser Stelle nicht einsteigen. Doch offensichtlich blieb die Nachfrage nach diesem »Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters« (original gegendert von Schröder) bei der VW-Belegschaft so hoch, dass es in besagter Kantine vielleicht bald wieder um die Wurst gehen wird – man wolle erneut ein Fleischgericht einführen, hieß es. Immerhin wurde diese Entscheidung nicht in einer Salamitaktik mitgeteilt.