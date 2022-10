Die Lage am Morgen Warum der Ruf des Muezzins nicht nach Deutschland passt. So wenig wie Glocken.

Postfaschistisch heißt nicht, den Faschismus hinter sich gelassen zu haben, sondern heißt, im Faschismus verwurzelt zu sein. Melonis Fratelli d'Italia schmücken sich mit einem Wappen, das über einem Strich eine Flamme in den Nationalfarben zeigt. Der Strich symbolisiert den Sarg Mussolinis. Ist das zu glauben? Nachdem der Faschismus so viel Unheil angerichtet, so unendlich viel Leid ausgelöst hat, kehrt er in neuer Form nach Italien zurück.

Und wer glaubt, Mussolinis Faschismus sei harmlos gewesen gegenüber Hitlers Nationalsozialismus, der sollte »M« lesen, einen dokumentarischen Roman über Mussolini von Antonio Scurati, der auf drei Bände angelegt ist, zwei liegen vor: ein großartiges Werk – und bestürzend. Faschismus hieß bislang immer Schreckensherrschaft.

Schräge Präsidentschaft

Es gibt Amtszeiten, die sind kaum zu retten, obwohl sie noch am Anfang stehen. So könnte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ergehen. In seinen fünf ersten Jahren war er ein guter Präsident, mit seinem Einsatz für die liberale Demokratie, seinen Bürgerdialogen ohne Scheu vor der Kontroverse, seiner Erinnerungsarbeit für die demokratischen Revolutionen von 1848 und 1918.