Die Lage am Morgen

Ich habe volles Verständnis. Auch ein Bundespräsident muss mal vor die Tür und will etwas zu lachen haben. Die Windsors sind ein lustiger Haufen, das wird oft unterschätzt. (Haben Sie gesehen, wie Charles die Kurzzeitpremierministerin Liz Truss im Oktober zur Audienz mit den Worten »Back again? Dear, oh dear« begrüßte? Auf Deutsch: »Wieder zurück? Oh je«. Falls Sie es verpasst haben, können Sie es hier nachholen, es ist kurz und irre komisch.)

Doch Sorge bereitet mir der Aufenthalt auch. Also nicht die heutige Rede von Charles im Bundestag, im außerfamiliären Bereich redet der Mann ja meist gut. Auch nicht das inhaltliche Thema, um das es bei diesem Besuch vor allem gehen soll, eine Wiederannäherung von Briten und Deutschen nach den Stürmen des Brexits. Ich meine – wie sollten wir den Briten nicht verzeihen? Es ist zwar unendlich traurig, dass sie gegangen sind, und aus der Ferne mag ein gewisser Groll immer noch berechtigt sein. Aber kaum steht ein leibhaftiger Brite oder eine leibhaftige Britin vor einem, ist der Groll – jedenfalls bei mir – schnell verflogen. Ich habe da Vorurteile. Diese Menschen sind mir grundsympathisch. Schließlich haben Briten als Alliierte einst Nazi-Deutschland niedergerungen und uns, trotz des Zögerns ihrer damaligen Premierministerin Margaret Thatcher, vor über 30 Jahren die Einheit erlaubt.

Sorgen bereitet mir, dass man sich allen Ernstes die Blöße geben will, Charles und Camilla am Freitag im ICE (!) von Berlin nach Hamburg fahren zu lassen. Charles spricht ja ganz gut Deutsch, aber sicherheitshalber sollte er sich auch abwegige Vokabeln wie »Oberleitungsschaden« draufschaffen, um zu verstehen, was möglicherweise auf ihn zu kommt – jedenfalls wenn die Fahrt unter normalen Bedingungen abläuft.

Heute soll sich der britische Monarch im Hotel Adlon ins Goldene Buch der Stadt Berlin eintragen. Im Adlon! Da muss der arme Kerl wohl auch übernachten. Man weiß doch, dass er sich mit Architektur auskennt, gerade mit Rekonstruktionen historischer Bauten.

Anders alle viele Architekturkritiker mag er Neubauten im alten Stil, und das Adlon ist ein solcher Neubau. Das lässt mich befürchten, dass Charles Kriterien hat, also genauer hinschauen wird, ob das Haus gelungen ist. Selbst das ungeschulte Auge sieht jedoch, dass die Deckenhöhe dort viel zu niedrig ist. Das hat man beim Wiederaufbau Mitte der 1990er-Jahre so gemacht, um bei der vorgesehenen Höhe des Gebäudes ein Stockwerk mehr draufzusetzen, um also ordentlich Geld aus dem Gemäuer herauszuholen.

Na ja, sei’s drum. Der Mann hat ja ein Zuhause. Oder besser gesagt: mehrere. Und die meisten der Schlösser, die ihm gehören (vermutlich sogar alle), existieren noch im Original. Wenn er wieder zurück auf seiner Insel sein wird, kann er dann an Deutschland mit einem gemütvollen »Oh dear« zurückdenken.

Beziehungen zu China: EU stellt sich auf ungemütliche Zeiten ein

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird nächste Woche gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Gespräche in Peking führen. Das wird ein Besuch, der mit »heikel« nur unzureichend zu beschreiben ist.

Spätestens seit Chinas Präsident Xi Jinping vor einigen Tagen Russlands Präsident Wladimir Putin so ausführlich und feierlich die Aufwartung machte, ist klar, dass dem Mann Skrupel fernliegen. Sich so fröhlich mit jemandem zu zeigen, der seit gut einem Jahr ein Nachbarland völkerrechtswidrig angreifen lässt, und zwar vor allem aus dem Grund, weil sich dieses Nachbarland, die Ukraine, der EU annähert, zeigt indirekt, was Xi selbst von der EU hält. Dass Xi bei seinem Russland-Besuch keine öffentliche Unterstützung für Putins Feldzug gegen die Ukraine hat verlauten lassen, wird zwar als hoffnungsvolles Zeichen gewertet – aber was sind das bloß für Zeiten, in denen Hoffnung so kleingeschrieben wird?