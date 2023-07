Die Lage am Morgen

Meine Kollegin Milena Hassenkamp meint: »Ein Schlaganfallpatient gehört in ein Schlaganfallzentrum, ein Hüftpatient in die Gelenkchirurgie.« Das sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch in Deutschland würden immer wieder Menschen von Ärzten operiert, die nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun. Zum Beispiel, weil sie unerfahren sind. Es gebe viele kleinere Krankenhäuser in der Provinz, die bestimmte Operationen nur wenige Male im Jahr durchführen.

Wäre da eine gewisse Spezialisierung und Konzentration nicht tatsächlich hilfreich? Grüße gehen raus an die Frösche.

Sagen, was reich ist: Viele Deutsche haben eine schiefe Wahrnehmung des eigenen Wohlstands. In Zeiten des Rotstifts sollten Politiker sagen, wo Reichtum beginnt – angefangen bei sich selbst.

Was tun mit der Ukraine (und mit Schweden)?

Wenn Joe Biden etwas sagt zur Nato und zu unserer Sicherheit, dann erfüllt mich das mit wirklich großer Sorge.

Weil ich das, was er in dieser Sache zu sagen hat, meist richtig finde. Und ich mir dann vorstelle, was geschieht, wenn die USA Ende nächsten Jahres an Trump und Konsorten fallen sollten.