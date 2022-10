Mit Handlungen wie diesen hat Putin viele derjenigen im Westen zum Schweigen gebracht, die vor Kriegsausbruch mal spielerisch, mal ernsthaft darüber nachdachten, ob die Demokratie wirklich die beste Staatsform sei. Selbst einige liberale Kräfte äußerten hier im vergangenen Jahr noch gefährliche Zweifel. Dann nämlich, als es zum Beispiel so aussah, als bekämpften autoritäre Staaten wie China die Pandemie effektiver als die Demokratien des Westens.

Heute zeigt sich: Da ist nicht viel, was in Ländern wie China besser läuft, schon gar nicht die Bekämpfung der Pandemie. Und dass irgendetwas in Russland noch gut liefe, kann seit dem Kriegsausbruch keiner mehr behaupten, der bei Verstand ist.

Doch in diesen Tagen zeigt sich nicht nur der unschätzbare Wert der Demokratie, sondern auch ihre Gefährdung: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die britische Premierministerin Liz Truss, die neu gewählte italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni – aus völlig unterschiedlichen Gründen lösen diese Namen Schrecken aus.

Zur Freude an der Demokratie besteht genug Anlass. Zur Selbstgefälligkeit der Demokratinnen und Demokraten aber darf diese Freude nicht führen.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Ukraine schränkt Stromversorgung ein, Steinmeier sagt Kiew-Reise kurzfristig ab: Die Schäden am ukrainischen Energienetz haben schwerwiegende Konsequenzen. Berlusconi zeigt Verständnis für Putins Angriff. Einer Studie zufolge muss Deutschland seinen Gasverbrauch um 30 Prozent reduzieren. Das geschah in der Nacht.

Was hinter dem ungewöhnlichen Interview von General Surowikin steckt: Bevor Putin das Kriegsrecht verhängte, hatte ein TV-Auftritt für Aufsehen gesorgt. Erstmals sprach ein hoher General offen über die schlechte Lage an der Front – und bereitete damit den Boden für die Entscheidung des Präsidenten.

Norwegen nimmt wegen Drohnenflug Sohn von Putin-Vertrautem fest: Die Infrastruktur Norwegens scheint von Russland immer mehr ausgekundschaftet zu werden. Nun hat die Polizei mit Andrej Jakunin den Sohn eines mächtigen Putin-Loyalisten wegen eines Drohneneinsatzes festgenommen.

»Höchst dringliches« Treffen

Heute Nachmittag beginnt der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel, es wird wieder um den Ukrainekrieg und die horrenden Energiepreise gehen. Man müsse »mit höchster Dringlichkeit handeln«, um die Preise in den Griff zu bekommen und die Energieversorgung zu sichern, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Einladungsbrief an die Staats- und Regierungschefs. Das allerdings dürfte allen klar sein.