Die Lage am Morgen

Seehofer, daran erinnert ein Team um meinen Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt in der Faeser-Story, skizzierte im September 2019 seine Idee für den SPIEGEL auf einer Papierserviette. Darauf kritzelte er die Umrisse Europas, an den Grenzlinien kleine Kästchen: die Aufnahmezentren. Aussichtslose Kandidatinnen und Kandidaten sollten unmittelbar in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Alle anderen Schutzsuchenden sollten auf die EU-Staaten verteilt werden.

Nach Faesers Vorstellung nun wird zumindest ein Teil der Asylverfahren künftig an die Außengrenzen Europas verlagert. Migranten aus Ländern mit Anerkennungsquoten unter 15 Prozent sollen die Schnellverfahren an der Grenze durchlaufen. Im Fall einer Ablehnung sollen die Bewerber direkt in ihre Heimat abgeschoben werden. Das dürfte etwa Menschen aus Pakistan, Bangladesch, Marokko oder Georgien betreffen. Alle anderen Geflüchteten, die aus Ländern mit höheren Anerkennungsquoten kommen, etwa aus Syrien und Afghanistan, sollen weiter wie bisher behandelt werden.

Die Innenministerin hofft auf einen zeitnahen Durchbruch mit weiteren EU-Staaten, schreiben Wolf und Co.: »Das würde auch die Städte und Gemeinden in Deutschland entlasten, die seit Monaten beklagen, dass sie kaum mehr Schlafplätze für die vielen Geflüchteten finden.«

Es ist ein restriktiverer Kurs in der Flüchtlingspolitik, als ihn die Ampel sich ursprünglich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. »Den Grünen«, weiß Wolf, »fällt es schwer, ihn mitzutragen«.

Aber wenn es gelänge, dann wäre das auch ein ganz persönlicher Durchbruch für Nancy Faeser. Schließlich bewirbt sie sich um die hessische Staatskanzlei. Wie in Bayern wird am 8. Oktober in Hessen gewählt.

