Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum fliegt nach Vilnius, um mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Übung »Griffin Storm« zu beobachten, an der auch etwa 1000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten die Verteidigung der NATO-Ostflanke trainieren.

Unser Kollege Aleksandar Sarovic wird heute für Sie analysieren, was die letzten 48 Stunden für den Krieg in der Ukraine bedeuten könnte. Zwar habe sich die Front nicht nennenswert verschoben, schrieb er mir. »Doch das jüngste Chaos hat die Ukrainer in ihrem Glauben bestärkt, dass das Regime in Moskau brüchig ist und sie den Krieg gewinnen werden.«

Der Weg dahin sei aber lang, so Sarovic, und ein in die Enge getriebener Putin könnte auf den Aufruhr daheim mit Eskalation im Nachbarland reagieren – womöglich gar mit einem Anschlag auf Europas größtes Atomkraftwerk in der Region Saporischschja. Laut einer Warnung des ukrainischen Militärgeheimdienstes hätten die russischen Besatzer mit Sprengstoff bepackte Militärtechnik in der Nähe zweier Reaktorblöcke platziert. Droht nach dem Anschlag auf den Kachowka-Staudamm also die nächste, noch größere Katastrophe?

Unsere Russlandexpertin Christina Hebel hat derweil für Sie die fünf »größten Fragezeichen« rund um den Aufstand geklärt, etwa: Wo ist Prigoschin jetzt?

Fünf Fragen zu Prigoschins Aufstand: Ein Blußvergießen ist abgewendet – und jetzt?

Nach uns die Sintflut

Heute reden Politiker über das Wetter und Beamten über das Klima. In Berlin lädt Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Auftaktgespräch für einen »Hitzeschutzplan«, an dem er arbeitet: Ärztinnen und Pfleger, Beamte aus Kommunen und Ländern, Expertinnen und Experten aus Sozialverbänden, Wissenschaft und Praxis treffen sich bei Lauterbach. Sie arbeiten an einem Konzept, wie man die Deutschen, vor allem vulnerable Gruppen wie Alte, Kranke oder Schwangere besser vor Hitzewellen warnen und schützen kann.

Auch wenn man das Wetter nicht mit dem Klima gleichstellen kann, wächst die Zahl der Hitzetage infolge des Klimawandels.

Derweil wird der Europäische Rechnungshof heute seinen Bericht zu den Klima- und Energiezielen der EU veröffentlichen. Das tut die Behörde in Luxemburg regelmäßig, und für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind die Termine nicht immer angenehm. In der Vergangenheit hat der Rechnungshof sich mehrfach kritisch mit der europäischen Klimapolitik befasst, vom Emissionshandel über die Gasinfrastruktur bis zur Batterieindustrie für Elektroautos.

Im vergangenen Jahr legten die Prüfer etwa einen Sonderbericht über die Klimaausgaben im EU-Haushalt vor, und warfen der Kommission vor, ihre Politik schönzurechnen. Die angeblichen Ausgaben für Klimaschutz seien um mehr als 70 Milliarden Euro zu hoch angerechnet worden, monierten die Beamtinnen und Beamten, tatsächlich sei das Geld nicht immer in klimarelevante Vorhaben geflossen.

Bericht des Europäischen Rechnungshofs: Europas Batteriestrategie droht zu scheitern

Nach dem Diesel-Skandal

Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe sind heute mal wieder Diesel-Festspiele: Das höchste deutsche Zivilgericht befasst sich mit mehreren Fragen rund um die Aufarbeitung des Skandals um verbotene Abschaltvorrichtungen für die Abgasreinigung bei Dieselwagen.

Die Runde der zuständigen Richterinnen und Richter, mittlerweile als »Diesel-Senat« bekannt, wird klären, wie hoch die Hürden für Schadensersatzansprüche der Kunden gegenüber den Autobauern sind. Der Europäische Gerichtshof hatte diese Hürden für Kunden zuletzt niedriger angesetzt als die Karlsruher Richter, nun muss der BGH entscheiden, wie sich das Luxemburger Urteil auf die eigene Rechtsprechung auswirkt. Konkret geht es um drei Klagen von Kunden gegen VW, Audi und Mercedes.

Außerdem befassen sich die Richter mit juristischen Streitfragen um die Abtretung von »Dieselgate«-Schadensersatzansprüchen an eine Finanzierungsbank.

…ist Timothy Shriver, 63, Neffe von John F. Kennedy und Vorsitzender von »Special Olympic International«, der Organisation, die die gleichnamigen Sportwettkämpfe für Menschen mit geistiger Behinderung ausrichtet, die soeben in Berlin zu Ende gegangen sind.