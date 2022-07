Die Lage am Morgen

Zu viele Empfehlungen

Ich würde mal tippen, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der Chef der Ständigen Impfkommission in diesem Leben keine allzu engen Freunde mehr werden. Am Donnerstagabend hatte Lauterbach im SPIEGEL-»Spitzengespräch« auch jüngeren Menschen eine vierte Coronaimpfung empfohlen – in Absprache mit dem zuständigen Hausarzt. »Wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen«, so Lauterbach. »Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit.«

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die vierte Impfung nur für Menschen über 70 Jahre sowie Vorerkrankte und Pflegepersonal. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfehlen eine vierte Impfung hingegen für Menschen ab 60 Jahren. »Die europäische Kommission ist der Empfehlung, die ich schon seit zwei Monaten ausspreche, gefolgt«, sagte Lauterbach: »Ich bin ziemlich sicher, dass das auch die Stiko machen wird.« Und auf die Frage, ob die Kommission einen neuen Chef brauche, antwortete Lauterbach, der sich schon in der Vergangenheit unzufrieden mit der vermeintlichen Bräsigkeit der Impfkommission gezeigt hatte: »Ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir in der Arbeit der Stiko mehr Dynamik bekommen.«