Die Lage am Morgen Letzte Generation. Letzter Schmarrn

Letzte Generation. Letzter Schmarrn

CDU und CSU wollen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten der selbst ernannten »Letzten Generation« (allein der Name ist eine Anmaßung) deutlich härter durchgreifen. Noch in dieser Woche will die Unionsfraktion im Bundestag offenbar einen Antrag mit scharfen Maßnahmen einbringen. Demnach soll, wer Straßen blockiert und damit die Durchfahrt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindert, künftig auch eine Freiheitsstrafe bekommen können. »Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden«, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der »Bild am Sonntag«.

Offen ist bislang, ob auch Falschparkende, die Durchfahrten blockieren, ähnlich hart bestraft werden sollen. Oder Autofahrende, die bei Staus keine Rettungsgasse bilden.