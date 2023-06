Die Lage am Morgen

Nun hat Sandel ein neues Buch geschrieben, das sich mit dem »Unbehagen in der Demokratie« beschäftigt. Es geht unter anderem um Globalisierung und die Reformbedürftigkeit des Kapitalismus, um die Problematik von Reichtum ganz generell. Allzu weit entfernt von der Kritik der Klimaaktivisten (siehe oben) liegt Sandel also nicht.

Er stellt allerdings nicht das Klima ins Zentrum seiner Überlegungen, sondern den klassischen Ungerechtigkeitsbegriff, die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die unterschiedliche Wertschätzung von Arbeit.

Sandels scharfe Kritik gilt der Selbstherrlichkeit der gesellschaftlichen Eliten. »Das ist der Hochmut der Leistungsgesellschaft: Sich so am eigenen Erfolg zu ergötzen, dass dabei völlig vergessen wird, wie viele Menschen dazu beitragen müssen«, sagte der Professor im SPIEGEL-Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Schulz.

Das Gefühl, nicht mehr beachtet zu werden, könne zu unterschwelligem Groll werden, »der nun in vielen Gesellschaften populistische Bewegungen befeuert: etwa mit Trump in den USA, Le Pen in Frankreich, der AfD in Deutschland«, sagt Sandel und warnt: »Diese Entwicklung läuft teils seit Jahrzehnten, aber sie wird sich weiter richtig hochschaukeln, wenn nichts unternommen wird.«

Ein Satz, den man auch als dringenden Arbeitsauftrag an jenen Mann verstehen kann, der Sandel so schätzt und seinen eigenen Wahlkampf mit dem schönen Wort »Respekt« bestritten hat. Olaf Scholz und die SPD müssen dringend überlegen, warum ihr Gerechtigkeitsbegriff offenbar nicht mehr verfängt, warum der »Respekt« nicht mehr wirkt – und die AfD in Umfragen mittlerweile so beliebt ist wie die Sozialdemokratie in Deutschland.

Ich vermute, anders als CDU-Chef Friedrich Merz, der Erfolg der AfD liegt nicht nur darin begründet, dass der eine oder andere TV-Moderator, die eine oder andere TV-Moderatorin in ARD und ZDF »Liebe Zuschauer (Pause) innen« sagt.

Huch, halb gegendert – haben Sie's gemerkt?

Aufhören zu atmen

Und wie es der Zufall so will (oder eben auch nicht), widmet sich die re:publica, die größte Digitalkonferenz Europas, ab heute ebenfalls dem Thema Geld (»CASH«) und setzt den Klimaschutz mit in den Mittelpunkt: »Wenn wir lesen, dass die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung für 50% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, ist klar, dass die anderen 90% den Klimawandel nicht aufhalten werden, selbst wenn sie ab sofort aufhören zu atmen«, schreiben die Veranstalter.