Die Lage am Morgen

Ich fand interessant, was der Autor Max Czollek in seinem Buch »Versöhnungstheater« zum Aufstand geschrieben hat. »Das weit verbreitete Unwissen« über jüdischen Widerstand gegen die Nazis sei kein Zufall, sondern Ergebnis einer »bestimmten Kultur der Erinnerung«. Czollek: »Denn für kämpferische, kommunistische, widerständige Juden und Jüdinnen ist wenig Platz in Schulbüchern, bei Gedenkveranstaltungen oder Instagram-Aktionen. Stattdessen überwiegen die versöhnlichen und wehrlosen jüdischen Stimmen.« Czollek nennt das eine »Konstruktion«.

Heute gibt es eine Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Aufstands. Die Staatspräsidenten von Deutschland, Israel und Polen, Frank-Walter Steinmeier, Isaac Herzog und Andrzej Duda treffen sich am Mahnmal in Warschau zu einer Feierstunde.

Videos sollen Putin bei Truppenbesuch in der Ukraine zeigen: Ein Hubschrauber auf einer Wiese, Kommandostände und offenbar Russlands Präsident, der Hände von Militärs schüttelt: Wladimir Putin hat angeblich seine Truppen in der Ukraine besucht. Aber ist er es wirklich?

Abschreckung und Apfelkuchen: Außenministerin Annalena Baerbock und ihre G7-Amtskollegen zeigen sich in Japan einig und erstaunlich offensiv – gegen Russland und auch gegen China. Doch hinter den Kulissen macht sich erste Ernüchterung breit.

In Russland soll es für »Hochverrat« künftig lebenslänglich geben können: Der russische Oppositionelle Kara-Mursa muss auch wegen Hochverrats für 25 Jahre ins Straflager. Künftig könnten Kremlkritiker lebenslänglich verurteilt werden, die Staatsduma verabschiedete ein entsprechendes Gesetz.

Teufel im Kopf

Sarah Kuttner hatte lange das Gefühl, zu verpeilt, zu impulsiv zu sein, um wichtige Sachen erledigen zu können, trotz aller Erfolge als Moderatorin und Autorin. Vor einiger Zeit bekam sie die Diagnose ADHS – eine Erkrankung, von der nicht nur Kinder und Jugendlichen, sondern auch viele Erwachsene betroffen sind.