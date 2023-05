Die Lage am Morgen Kleben sie sich heute im Verkehrsministerium fest?

Angebahnt hat sich die Zusammenkunft, was man so hört, über Twitter: »Wir sind bereit für ein Treffen«, schrieben die einen. »Über Klimaschutz reden und ringen: ja. Über Blockaden anderen den eigenen Willen aufzwingen: nein!«, schrieb der andere zurück. (Ausrufezeichen, haben Sie gemerkt, gell…).

Und wer redet, der klebt bekanntlich nicht. Ab circa 14 Uhr können Berliner Zahnärzte und Anwältinnen Mittagspause machen und eine schnelle, sorgenfreie Runde über die Stadtautobahn drehen. (Klar, Journalisten und alle übrigen Berufsgruppen auch).

Im Ernst: Für beide Seiten kann das Treffen im besten Fall ein Realitäts-Check sein. Für Wissing und Co., weil sie sich in den vergangenen Wochen doch arg eingeigelt haben in ein Freund-Feind-Denken inklusive schräger historischer Vergleiche – als kämen die frühen Dreißigerjahre mit ihren Straßenschlachten zurück. Und für die »Letzte Generation«, weil Kritik und Protest naturgemäß am besten bei jenen hinterlegt werden, die die Macht haben, auch irgendwas zu entscheiden. Und nicht bei den Leuten im Berufsverkehr.

Womöglich geht es vielen unter Ihnen so wie mir: Ich habe grundsätzlich Sympathie für das Anliegen der Gruppe – also Klimaschutz, logisch – kann aber mit deren Selbstüberhöhung nichts anfangen. Sie hat auch etwas Antidemokratisches. Wer Menschen mitnehmen will, der muss sie überzeugen – und nicht gegen sich (und das Anliegen) aufbringen.

Der CDU-Chef etwa weiß diesen schweren, strategischen Fehler der »Letzten Generation« (und die Sprachlosigkeit und Sprachverwirrung der regierenden Grünen) politisch zu nutzen. Friedrich Merz sucht all jene abzuholen, die sich überfordert und bedrängt fühlen. Das Argument, die Zeit laufe ab, in der Klimaschutzmaßnahmen noch den nötigen Erfolg haben könnten, teile er »ausdrücklich nicht«, versicherte er jüngst der »Zeit«. Und weiter: »Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg.«

Das wirkt wie ein antibürgerliches Sentiment bei Merz, denn wie ging er noch, dieser bei allen Konservativen (während meiner Schulzeit) so beliebte Spruch: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen! (Könnte man auch mit zwei Ausrufezeichen machen). Aber mehr noch, das ist Realitätsverweigerung. Es erinnert an Kinder, die sich die Augen zuhalten, wenn sie nicht gesehen werden wollen. Man mag auf diese Weise Stimmanteile maximieren, womöglich sogar die eine oder andere Landtagswahl gewinnen. Aber Politik? Ist das nicht.

Radikalisierte Kritik an der »Letzten Generation«: Nazis, Taliban, Feinde der Demokratie!?

Provokant

Die Grünen verlieren einen ungeliebten Lautsprecher: Nach dem x-ten selbst provozierten Eklat hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer übers Wochenende offenbar erkannt, dass es nun endgültig vorbei ist mit ihm und seiner Partei.

Wie meine Kollegin Christine Keck berichtet, hat er am Montag der Grünen-Führung in Baden-Württemberg seinen Parteiaustritt mitgeteilt. »Ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe«, schrieb er demnach in einer E-Mail.