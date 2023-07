Die Lage am Morgen

Die rechts-religiöse Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu scheint entschlossen, ihre umstrittenen Pläne durchzuboxen – obwohl es seit Wochen Massenproteste und erheblichen Widerstand gegen sie gibt. Dafür hat sie eigens eine Sondersitzung des Parlaments einberufen, seit gestern Morgen wird in der Knesset beraten. Für heute wird mit einer Entscheidung gerechnet. Vor den Toren der Knesset wird es erneut zahlreiche Demonstrationen geben, das Land befindet sich gerade im Ausnahmezustand.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben die Sorge, die geplante Reform könne das Wesen des israelischen Staates ändern und der Demokratie schaden. Geplant ist unter anderem, die Position des höchsten Gerichts des Landes zu schwächen, das bislang eine starke Kontrolle über Entscheidungen der Regierung und einzelner Minister ausübt.

Das Land steht also vor einer bedeutsamen Entscheidung, wobei zur Dramatik der Lage zusätzlich beitrug, dass Netanyahu am Wochenende für eine Not-Operation ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihm wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt. An der Abstimmung wird er offenbar teilnehmen können.

Netanyahu persönlich wünscht man natürlich nur das Beste. Seinen gefährlichen Plänen hingegen nicht.

