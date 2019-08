Die Lage am Donnerstag

es ist nicht so, dass Bremen heute die militärischen Strukturen der Nato verlassen muss. Es ist allerdings so, dass die Bremische Bürgerschaft heute voraussichtlich mit einer Mehrheit von SPD, Grünen und Linken einen neuen Bürgermeister wählen wird, den Sozialdemokraten Andreas Bovenschulte. Dies wird das dritte rot-rot-grüne Bündnis in einem Bundesland, nach Thüringen und Berlin.

Bundesländer sind nicht für die Außenpolitik zuständig, weshalb es dort leichter ist, die Linke ins Boot zu holen. Denn die fordert tatsächlich immer noch, die Nato aufzulösen. Heutzutage fragt es sich allerdings, ob das noch eine genuin linke Position ist oder eher eine rechtspopulistische. Auch Donald Trump ist ziemlich skeptisch, was die Nato angeht.

Und in Ostdeutschland könnte sich die Linke demnächst in einer Koalition mit der CDU wiederfinden, damit es trotz einer starken AfD eine Regierungsmehrheit geben kann.

Das alles zeigt nur, wie irre es ist, an starren Positionen festzuhalten. Deutschland braucht eine linke Alternative zu einer ewigen CDU-Kanzlerschaft und eine liberal-demokratische Alternative zur Alternative für Deutschland. Wer sich dreimal auf Landesebene traut, der könnte das auch im Bund tun. Es muss ja nicht sein, aber es sollte möglich sein.

Waldeinsamkeit

Julian Stratenschulte/ DPA

Die Deutschen, die den Wald angeblich so lieben, sind nicht gut mit ihm umgegangen. Aus dem Wald kamen Hermanns Germanen und schlugen das Heer der Römer. In den Wald flohen die Bauern mit ihren Familien, als im Dreißigjährigen Krieg marodierende Söldnerhorden anrückten. Der Romantiker Tieck schwärmte um 1800 von der "Waldeinsamkeit". Mit diesen und anderen Mythen wurde der Wald selbst zum deutschen Mythos. Das Waldsterben in den Achtzigerjahren hat die Nation daher zutiefst entsetzt.

Aber das hat nicht gereicht, um den Wald in Frieden zu lassen oder intelligent und nachhaltig zu bewirtschaften. Jetzt, da er als CO2-Speicher dringend gebraucht wird, zeigt er sich in einem miserablen Zustand. Dazu wird sich heute Olaf Tschimpke, Präsident vom Naturschutzbund Deutschland bei seiner umweltpolitischen Bilanz äußern.

Öde Fichtenmonokulturen hätten wohl weder den Germanen noch den Bauern Deckung geboten, noch wäre Tieck zu einem lustvollen Waldeinsamkeitsgefühl animiert worden. Man wird wohl zurückkehren müssen zu einem ursprünglichen Wald, diesmal zur Abwehr einer Klimakatastrophe.

Kohl verdrängt Ebert

Volker Lannert/ DPA

Helmut Kohl wird heute Friedrich Ebert etwas wegnehmen. Ein Stück Straße. Das passiert in Bonn, wo ein Teil der Friedrich-Ebert-Allee in Helmut-Kohl-Allee umbenannt wird, und zwar passenderweise der Abschnitt zwischen Genscherallee und Helmut-Schmidt-Platz. Schon Anfang der Achtzigerjahre drängte sich Kohl zwischen diese beiden, bis Genschers FDP die Koalition mit Schmidts SPD verließ, um mit Kohls Union ein neues Bündnis zu schließen. So wird Geschichte straßengeographisch abgebildet. Ebert, der erste Reichspräsident, hat diese Verkürzung allerdings nicht verdient.

Gewinnerin des Tages...

Maurizio Gambarini/ picture alliance / dpa

... ist Ursula von der Leyen, die heute mit einem Großen Zapfenstreich als Verteidigungsministerin verabschiedet wird. Die Bundeswehrkapelle spielt "Wind of Change" von den Scorpions, dazu ein bisschen Mozart, ein bisschen Beethoven. So hat es sich von der Leyen gewünscht.

Sie hat dieses schwierige Amt nicht wirklich in den Griff bekommen, aber es passte zu ihr. So schneidig wie ein Leutnant war von der Leyen wahrscheinlich schon von Geburt an, auch so diszipliniert. Sie war kein Fremdkörper, sondern eine Frau, die ganz selbstverständlich die Chefin von 180.000 Soldaten ist. Das bleibt ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung von Mann und Frau.

Aber wahrscheinlich ist sie froh, dass sie nun keine Angst mehr vor dem nächsten Beschaffungsskandal haben muss, vor den nächsten Flugzeugen, die nicht fliegen, den nächsten Soldaten, die sich lieber in der Wehrmacht sähen als in der Bundeswehr. Und dass ständig ein Unteroffizier (Uffz) "Feuer frei" sagt, wenn geraucht werden darf.

Andererseits: Ob die EU-Kommission wirklich angenehmer ist?

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit