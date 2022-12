Die Lage am Morgen Messi ist nicht Maradona

Donald Trump hingegen hat vergangene Woche eine »große Ankündigung« (Trump) gemacht. Ihr Inhalt: Es gibt jetzt digitale Tauschkarten mit verschiedenen Motiven von ihm, die man für 99 Dollar das Stück im Internet kaufen kann. Auf gleich zwei Karten ist Trump als Superman zu sehen, auf einer als Kämpfer mit Knarre in der Hand. Auch die anderen zeigen ihn in irgendeiner Dödel-Pose. Wer 45 Karten kauft, dem wird die Teilnahme an einem Dinner mit Trump in dessen Resort Mar-a-Lago garantiert. Vielleicht sollte es besser recht bald stattfinden. Nicht, dass es noch in den Knast verlegt werden muss.

Happy Chanukka!

Gestern begann das jüdische Chanukka-Fest, ein acht Tage währendes Lichterfest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im jüdischen Jahr 3597 (164 v. Chr.). Dass Jüdinnen und Juden dieses Fest in Deutschland nicht unbeschwert feiern können, ist 77 Jahre nach dem Holocaust nicht weniger als eine Schande.