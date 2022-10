Scheitern mit Ansage

Selten zuvor war eine politische Niederlage so vorhersehbar wie diese. Das Scheitern von Liz Truss als britische Premierministerin ist das Ergebnis einer jahrelangen Politik von Brexit-Fanatikern, die so taten, als sei Großbritannien allein auf der Welt, gefeit gegen alle Stürme. So wie früher eben, in der längst vergangenen Zeit des Empire.

Nun haben es wohl endlich alle Anhänger von Gernegroßbritannien mitbekommen: Die Realität sieht anders aus. Es brennt an allen Ecken und Enden im Vereinigten Königreich. Das Land macht sich zum Gespött Europas, wie unser London-Korrespondent Jörg Schindler in der neuen SPIEGEL-Titelgeschichte schreibt. Schuld sind Truss, die anderen Besserwisser bei den Tories und all jene nationalistischen Kommentatoren in den rechten Blättern des Landes, die das Land mit ihrem Vulgärpopulismus in diese Lage gebracht haben.