Die Lage am Morgen Können Sie mit den Namen Katharina Dröge und Britta Haßelmann etwas anfangen?

So richtig bekannt wurde er durch seine Zerknirschung. Mützenich ist im Prinzip Pazifist, muss aber als Fraktionsvorsitzender der SPD Mehrheiten für des Kanzlers »Zeitenwende« organisieren, für Aufrüstung also. Mützenich macht das auf eine würdevolle, beinahe elegante Weise. Er hat sich mehrmals von Journalisten in die Seele schauen lassen, zeigte seine Zerrissenheit zwischen alten Überzeugungen und neuen Regierungszwängen.

Auch Mützenich organisiert seine Fraktion weitgehend geräuschlos, hat aber ein eigenes Profil gewonnen. Über ihn wird deutlich, dass Regierung und Parlamentsmehrheit zwar zusammenspielen, aber nicht identisch sind. So soll es sein.

Die Überforderte

Einen eigenen Weg, Schlagzeilen zu machen, beschreitet Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Sie zeigt sich ihrer in diesen Zeiten so bedeutenden Aufgabe nicht gewachsen, ist zuletzt mit einem peinlichen Video in der Silvesternacht aufgefallen. Heute besucht sie in Sachsen das Panzergrenadierbataillon 371, »Marienberger Jäger«, das zur Schnellen Eingreiftruppe der Nato (Very High Readiness Joint Task Force, kurz: VJTF) gehört und den Schützenpanzer Marder nutzt, den man bald auf den Schlachtfeldern der Ukraine sehen wird.