Erneuerung sollte allerdings nie abgeschlossen sein. Gerade in den Kirchen nicht. Erneuerung muss in den Kirchen nicht bedeuten, sich dem jeweiligen Zeitgeist anzupassen, das hat oft peinliche Folgen. Erneuerung läge in der Bereitschaft, die Ursachen von Missständen zu beseitigen.

Solange aber die katholische Kirche am Zölibat festhält, wird sie sich nicht grundlegend erneuern können. Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche sei Teil einer Krise des Systems, zu dem der Zölibat gehöre, so sagte der Kirchenhistoriker Hubert Wolf einmal im Deutschlandfunk . Die Krise sei größer als die in der Reformation und gefährde das Überleben der Institution.

In der evangelischen Kirche gibt es trotz der liberaleren Strukturen ebenfalls Fälle sexualisierter Gewalt, auch hier wäre Erneuerung nötig, ein neues Buch aus dem Herder-Verlag fordert sie ein: »Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Wie Theologie und Spiritualität sich verändern müssen«, so lautet der Titel.

Die Reformation im 16. Jahrhundert führte zu einer Spaltung der Kirche. Wenn sich die Kirchen jetzt zusammentäten (und zwar deutlich mehr als bisher), um die Strukturen zu verstehen und zu beseitigen, die sexualisierte Gewalt befördern, wäre viel gewonnen. Eben weil sie unterschiedlich sind, könnten sich die Kirchen hier gegenseitig herausfordern und helfen.

Zeugen über Missbrauch in der katholischen Kirche: Der Teufel hinter der Kirchentür

Das Ende der Sowjetunion und somit des Kalten Krieges war maßgeblich von Polen ausgegangen, von der dortigen Solidarność-Bewegung. Und nun? Nun bereitet sich Polen offenbar auf kriegerische Zeiten vor: Die Armee des Landes soll in den kommenden Jahren auf die doppelte Größe wachsen, und in der Stadt Deblin steht der heutige Tag unter dem Motto: »Trainiere mit der Armee«. Die Streitkräfte wollen mit dem eintägigen Programm für den Dienst an der Waffe werben. Soldaten werden zeigen, wie man schießt, Handgranaten wirft und im Gelände überlebt.