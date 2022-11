Die Angst vor dem leeren Blatt Papier – die chinesische Staatsführung lernt sie kennen: Viele Demonstrantinnen und Demonstranten halten sich ein unbeschriebenes Papier vor die Brust oder in die Höhe – als Symbol, wie einer meinem Kollegen Christoph Giesen sagte: »Wenn sie uns nicht erlauben zu reden, werden wir nicht sprechen.«

Die Proteste richten sich gegen die strikte Null-Covid-Politik der Führung in Peking. Am Sonntag demonstrieren Menschen in vielen Städten. »An mehr als 70 Universitäten, haben chinesische Internetnutzer gezählt, sollen Proteste abgehalten worden sein, in Lanzhou oder in Chengdu, aber auch in Wuhan, wo das Coronavirus zuerst grassierte«, berichtet Christoph.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: »Wir sind Bürger, keine Sklaven«

