auf meinem Weg zur Bahn lächelt Manfred Weber vertrauensvoll und siegessicher von den noch nicht abgehängten Wahlplakaten, als würde er nur darauf warten, dass man ihm das Signal gibt, herabzusteigen und die europäische Kommission anzuführen. Nur: Wird das wirklich was?

Diese Frage stellt sich seit dem gestrigen EU-Sondergipfel mehr denn je. Ob Weber genügend Rückhalt seitens der Staats- und Regierungschefs genießt, kann nach diesem Abend nicht befriedigend beantwortet werden. Unsere Brüssel-Korrespondenten Markus Becker und Peter Müller analysieren: "Sicher, dass sich die Regierungschefs der Liberalen und Sozialdemokraten nicht für den CSU-Mann Weber aussprechen, ist erst einmal nicht überraschend. Bemerkenswert ist aber, wie hart einige von ihnen Weber persönlich angreifen und wie entschlossen Liberale und Sozialdemokraten versuchen, Weber, Merkel und der Europäischen Volkspartei (EVP) das Heft des Handels aus der Hand zu nehmen. Das ist neu, und das ist, gemessen an den sonstigen Gepflogenheiten unter den Staats- und Regierungschefs, durchaus unüblich."

Es läuft also auf einen Machtkampf in Europa hinaus. Zum nächsten EU-Gipfel am 20./21. Juni will man möglichst eine Lösung haben - die Weber-Plakate werden bis dahin sicherlich abgehängt sein.

Alle reden vom Wetter - jetzt auch die CDU?

DPA

Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Nachdem die Große Koalition die Themen Klima und Umweltschutz nach der Europawahl als wichtigste Themen für die Europawahl ausgemacht hatten, können die Parteien den Worten nun Taten folgen lassen. Denn wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Talksendung "Anne Will" korrekt festgestellt hat: "Aus irgendeinem Grund ist das Klima-Thema plötzlich ein weltweites Thema geworden".

Heute tagt das vor wenigen Wochen gegründete Klimakabinett der Bundesregierung, bestehend aus Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Bauminister Horst Seehofer (CSU). Angekündigt war, dass die zuständigen Ministerien nun Vorschläge liefern, wie die Klimaziele 2030 erreicht werden können - und wie man gedenkt, den Klimaschutzplan von 2016 verbindlich umsetzen.

Derzeit verpasst Deutschland sowohl nationale als auch verbindliche europäische Klimaschutzziele - das wissen spätestens seit dem Rezo-Video die meisten. Nach dem Wahldebakel von Sonntag war Schulze in die Offensive gegangen und hatte ihren Entwurf für das Klimaschutzgesetz am Kanzleramt vorbei in die Ressortabstimmung gegeben. Das passiert normalerweise erst, wenn über den Entwurf ein grober Konsens besteht - und das war hier definitiv nicht der Fall.

"Als Ressortchefin für Klimaschutz kann ich nicht länger auf die Befindlichkeiten in der Union Rücksicht nehmen. Wir brauchen beim Klimaschutz mehr Verbindlichkeit. Ich kann es jedenfalls nicht verantworten, hier noch mehr Zeit zu verlieren", hatte Schulze getwittert - und bekam zumindest im Netz dafür Applaus. Wie sich die anderen Ministerinnen und Minister bei diesem Hot Topic positionieren, und ob es eventuell sogar Ergebnisse gibt, wir wissen es heute Nachmittag.

Wer regiert künftig in Bremen?

Carmen Jaspersen/ DPA

Jamaika oder doch rot-rot-grün? An der Weser beginnen heute, zwei Tage nach der Bürgerschaftswahl, erste Gespräche zwischen dem Wahlsieger CDU und den Grünen. 73 Jahre lang war Bremen SPD-geführt - heute will die CDU mit dem Gesprächsauftakt einen ersten Schritt Richtung möglicher Jamaika-Koalition wagen. Am Freitag sollen Gespräche mit der FDP folgen.

Ganz so einfach wird es dann aber doch nicht, denn SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp machte bereits deutlich, dass die Sozialdemokraten auch ihre Restchance auf die Regierungsbildung in Form einer rot-rot-grünen Koalition im Blick haben. "Die Linkspartei, die ich in vier Jahren Parlamentsarbeit in Bremen erlebt habe, ist eine realistische und pragmatische Linkspartei", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Ob und wann man als Wahlverliererin auf die Grünen zugeht, ließ sie offen.

Stell dir vor, es ist Europa-League-Finale und niemand spricht über Fußball

Amr Abdallah Dalsh/ REUTERS

Falls der Fußballgott den Plan hatte, mit dieser Ansetzung den modernen Fußball in all seinen Auswüchsen bloßzustellen, könnte er aufgegangen sein. Im aserbaidschanischen Baku wird heute zwischen den zwei Londoner Clubs FC Chelsea und FC Arsenal das Europa-League-Finale ausgetragen (21 Uhr / im Liveticker auf www.spiegel.de). Dazu überwinden Mannschaften und Fans 3970 Kilometer Luftlinie, normalerweise trennen die Stadien der Kontrahenten 13 Kilometer. Da fliegt man doch mal gern in ein autoritär geführtes Land, dem "Human Rights Watch" eklatante Menschenrechtsverletzungen wie systematische Folter bescheinigt und ehrt es mit Aufmerksamkeit und schönen Bildern wie von Machthaber Aliyev bestellt.

Der Spieler, auf den im Vorfeld am meisten geschaut wurde, ist gar nicht da: Henrikh Mkhitaryan, ehemaliger Stürmer bei Borussia Dortmund und heute beim FC Arsenal, hatte nach dem Finaleinzug erklärt, auf die Reise nach Baku zu verzichten, weil er sich im seit Jahrzehnte schwelenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um seine Sicherheit sorge. So hat er es kolportiert. Aber ist es wirklich so einfach? Marcus Bark hat für Sie rekonstruiert, dass auch ein Mkhitaryan sein eigenes Ziel mit diesem Boykott verfolgt - in diesem Grenzland aus Sport und Politik, wo es um scheinbar alles geht, nur nicht um Fußball.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Morgen wird es an dieser Stelle aufgrund des Feiertags keine LAGE geben - selbstverständlich werden Sie auf www.spiegel.de aber weiterhin umfassend informiert.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag,

Ihre Ayla Mayer