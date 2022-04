Die Lage am Morgen Die neue deutsche Politisierung

In ihrem Artikel » Hat Manuela Schwesig das Parlament getäuscht? « zitieren meine Kollegen etwa Christian Pegel (SPD), Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, der als Energieminister an der Satzung der Stiftung mitgearbeitet hatte: »Die Stiftung sollte ja ein Schutzschirm für Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern werden, und wir wollten nicht, dass amerikanische Sanktionswirkungen auf das Land durchschlagen.«

Wer an diesem Wochenende demonstrieren gehen möchte, muss aufpassen, sich nicht aus Versehen einer falschen Gruppe anzuschließen. Allein in Berlin sind heute, am Vortag des 1. Mai, etliche Demonstrationen angekündigt: In der Rigaer Straße gibt es ein Fest linksradikaler Gruppen, im Wedding versammeln sich Gleichgesinnte unter dem Motto: »Von der Krise zur Enteignung – Die Reichen sollen zahlen«. Feministinnen kommen wiederum am Alexanderplatz zusammen, um die »Zerschlagung des Patriarchats« zu fordern.

USA trainieren ukrainisches Militär in Deutschland an Waffen: Die Ausbildung hat schon begonnen: Nationalgardisten aus Florida trainieren ukrainische Soldaten in Deutschland. Es geht unter anderem um den Umgang mit Haubitzen.

Darum tragen deutsche Panzer Raubtiernamen: In der Bundeswehr ist es üblich, Panzern die Namen wilder Tiere zu geben. Das machten schon die Nationalsozialisten so. Dennoch gelten die Bezeichnungen heute als politisch unverdächtig.

Den Vorwurf, das Parlament über den eigentlichen Zweck der Stiftung getäuscht zu haben, weist Schwesigs Regierungssprecher aber zurück: »Die Stiftung sollte über viele Jahre Klima- und Umweltschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern fördern und zeitlich begrenzt an der Fertigstellung der Ostseepipeline mitwirken. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Grundlage dafür entfallen. Deshalb strebt die Landesregierung eine Auflösung der Stiftung an«.

Deutschland scheint eine Politisierung wie in den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren zu durchleben, aber es wirkt alles komplizierter als damals. Linksradikale, aber auch Linke in ihrer klassischen Form, haben am 1. Mai zwar immer demonstriert: es ist der Tag der Arbeit. Doch inzwischen sind so viele Themen dazu gekommen, dass die soziale Frage nur noch eine von vielen ist. Und Linke oder diejenigen, die nur noch von Ferne als solche gelten, lassen sich in dem Themenwirrwarr längst nicht mehr so klar einordnen, wie es früher möglich war. Auch was sich hinter »Gelb« und »Schwarz« verbirgt, lässt sich nicht mehr so leicht erkennen, wodurch es für die Parteien schwieriger geworden ist, sich zu vermarkten.

Hinzu kommt: In den frühen Achtzigerjahren waren oft die Grünen auf den Straßen unterwegs, waren also die Absender der Parolen. Nun sind sie – als Teil der Regierung – häufig die Empfänger. Bei einer für heute geplante Großdemonstration, die gleichzeitig in Berlin und zehn anderen Städten stattfinden soll, dürften Grüne sogar sowohl die Absender als auch die Empfänger sein. Friedens- und Umweltaktivisten wollen auf Fahrrädern, Lastenrädern und Tandems unterwegs sein, um ein sofortiges Embargo für russisches Öl zu erreichen. Der Adressat ist hier das grün geführte Wirtschaftsministerium.

Neue SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger: »Schröders Aussagen zu Putin sind bizarr«

Wenn früher von der »K-Frage« die Rede war, dann ging es um eine Kanzlerkandidatur. Wenn Sozialdemokraten heute eine K-Frage beantworten müssen, dann hat sie eine andere Bedeutung: Was denn vom amtierenden Kanzler zu halten sei? Und was von dessen SPD-Vorgänger?