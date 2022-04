Die Lage am Morgen Putin bricht die Brücken ab

Was sagt das über Putin? Dass er die Brücken abbricht, dass er allen den Mittelfinger zeigt, dass es ihm nichts bedeutet, was der Rest der Welt von ihm denkt, insbesondere der Westen. Er will nur noch gefürchtet werden.

Beginnen wir mit Russland: Kurz vor Beginn der Offensive im Osten der Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin der 64. motorisierten Infanteriebrigade den Ehrentitel »Garde« verliehen, als Belohnung für »Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut«. Diese Soldaten waren in Butscha , als dort mutmaßlich Kriegsverbrechen an der Bevölkerung verübt wurden. Um es klarer auszudrücken: Zivilisten wurden abgeschlachtet.

Dieser nachösterlichen Woche sehe ich mit Grausen entgegen. In der Ukraine wird eine neue Offensive der russischen Streitkräfte erwartet. Und in Frankreich hat am Sonntag die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen eine Chance, die Stichwahl um das Präsidentenamt zu gewinnen.

Irgendwann begann mein Vater, 89, zu erzählen. Er erzählte von einem Bombenangriff auf seine Geburtsstadt Datteln in der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Wir hörten die Sirenen, wir sahen die Menschen zu den Schutzräumen hasten, auch meinen Vater, damals 12, und seine Mutter. Hinter ihnen rannte ein Schulfreund. Dann fielen die Bomben, ein schmerzhaftes Getöse. Als wieder Ruhe herrschte, sah mein Vater, dass ringsum kaum noch ein Haus ein Dach hatte, Brände überall. Sein Schulfreund hatte es nicht in den Schutzraum geschafft, er war tot.

Am Ostersamstag saß abends der größte Teil meiner Familie bei uns in Berlin am Tisch, 13 Leute, alle Generationen. Bald gab es nur noch ein Thema: die Ukraine. Es wurde freundlich gestritten, die einen waren dafür, die Ukraine stärker zu unterstützen , auch mit schweren Waffen und trotz des Risikos, tief in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Den anderen lag vor allem am Herzen, dass ein Atomkrieg verhindert wird.

Was in der Nacht zu Dienstag geschah: Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland seine Großoffensive im Osten des Landes gestartet. In Charkiw wurden offenbar Zivilisten angegriffen. Und Bürgermeister Klitschko warnt: Kiew sei weiter bedroht. Der Überblick

Denn er weiß selbst, dass jemand, der Kriegsverbrechen offen belohnt und damit zu weiteren Gräueln auffordert, aus der Zone tritt, in der Versöhnung möglich ist. Ihm egal. Damit wird endgültig klar, dass in diesem Krieg alles möglich ist: ein Chemieangriff, eine Atombombe auf Kiew, jedes nur denkbare Kriegsverbrechen. Putin hat der Zivilisation den Rücken gekehrt, fällt zurück in die Barbarei.

Es war dann eine Weile still in unserem Wohnzimmer. Die Vergangenheit vermischte sich in Gedanken mit der Gegenwart. Was nie mehr sein sollte, ist wieder. Ich sah meinen Vater rennen, dann Menschen in Mariupol. Ehrlich gesagt suchten wir uns dann andere Themen. Anders als die Menschen in Mariupol können wir den Gedanken an den Krieg noch hin und wieder entkommen.

»Undemokratischer Liberalismus«

Erst Trump, dann der Brexit, jetzt Marine Le Pen? Es muss ja nicht so kommen, aber wenn sich, wie in der ersten Runde, ein knappes Viertel der wählenden Franzosen für Le Pen entscheidet, ist das schon bedenklich genug. Der Populismus schickt sich zum dritten Mal in kurzer Zeit an, eine große Demokratie kräftig durchzuschütteln.