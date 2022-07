Die Lage am Morgen

Jetzt ist Söder wieder da. Zurück in mein Bewusstsein hatte er sich schon beim G7-Gipfel gedrängt, in den vergangenen Tagen hat sich das Grundrauschen nun wieder dem Geräuschpegel einer übersteuerten Bierzeltkapelle angenähert. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Söder-Äußerungen gelesen, und falls ich mir Sorgen gemacht hätte, der bayerische Ministerpräsident könnte sich in der Zwischenzeit verändert haben, dann wüsste ich jetzt: Hat er nicht. Söder weiß noch immer, wie die Dinge eigentlich laufen müssten.

Er weiß, was die Menschen draußen im Land jetzt dringend brauchen (den verlängerten Tankrabatt), warum die Ampel eine schlechte Regierung ist (will die Menschen umerziehen) und was der Privatmensch Christian Lindner tun sollte (wieder in die Kirche eintreten). Ich fragte mich kurz, ob diese Empfehlung an Lindner nicht auch schon als Versuch der Umerziehung durchgehen könnte, aber was weiß ich schon.

Besonders gut gefallen hat mir eine Formulierung von Söder in der »Bild am Sonntag«, dort nannte er die Ampelkoalition ein »norddeutsches Konstrukt«. Ich meine mich vage zu erinnern, dass Söder dieses Konstrukt vor gar nicht so langer Zeit noch gern anführen wollte. Aber dann wäre es ja kein norddeutsches Konstrukt mehr gewesen, sondern ein norddeutsches Konstrukt unter fränkischer Richtlinienkompetenz. Ob es das besser gemacht hätte?

Ganz eventuell gibt es einen Zusammenhang zwischen Söders Mitteilungsbedarf und dem Umstand, dass im Herbst 2023 in Bayern gewählt wird. Das böte zumindest Hoffnung, dass sich danach alles wieder etwas einpegelt, das Grundrauschen abschwillt. Eigentlich war es zuletzt ganz erholsam gewesen.

Drohende Gasengpässe: Warum Fracking auf einmal wieder ein Thema ist

Politik ohne Tabus

In den vergangenen Tagen ist in einigen Parteien etwas in Bewegung geraten. In der CDU waren einige plötzlich offen für ein – wenn auch befristetes – Tempolimit. Justizminister Marco Buschmann von der FDP, also jener Partei, der bislang meist Freiheit vor Gesundheit ging, stellte für den Herbst eine Maskenpflicht in Innenräumen in Aussicht. Und dann wirkte es gestern auch noch, als rücke die Bundesregierung, namentlich das Wirtschaftsministerium, vom bisherigen strikten Nein zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ab. Das Wirtschaftsministerium wird von Robert Habeck geführt, Habeck ist ein Grüner, und das Nein zur Atomkraft ist Teil des grünen Gründungsmythos. Nicht irgendein beliebiger Teil.