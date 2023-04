Die Lage am Morgen Findet Markus Söder Düsseldorf auf der Landkarte?

Darüber spricht SPIEGEL-Auslandskorrespondentin Susanne Koelbl in der nächsten Folge unserer digitalen Event-Reihe SPIEGEL Deep Dive mit der Sinologin und Politologin Janka Oertel. Oertel ist Direktorin des Asien-Programms bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations und eine der führenden sicherheitspolitischen Wissenschaftlerinnen in Europa. Der Termin ist heute um 20 Uhr – und unsere Abonnentinnen und Abonnenten können das Gespräch im Livestream verfolgen und selbst Fragen stellen!

Wir verlosen zehn freie Zugänge. Interessenten können sich melden über info@events.spiegel.de, Betreff: Verlosung SPIEGEL Deep Dive. Einsendeschluss: Dienstag, 25. April, um 12 Uhr.

In New York muss sich der Kollege Marc Pitzke mal wieder um sein Dauerthema Donald Trump kümmern: Heute werden die Juroren ausgewählt, die im Prozess der Autorin Jean Carroll gegen den früheren US-Präsidenten urteilen sollen. Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Spätestens Ende der Woche geht der Prozess dann richtig los.