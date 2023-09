Die Lage am Morgen

Nun können Sie sich dieser Materie auf einer weiteren, besonderen Weise nähern, die ich Ihnen an Herz legen möchte: Heute erscheint eine neue Staffel unseres SPIEGEL Original Podcasts. In »Operation Nord Stream« gehen Sie mit meiner Kollegin Sandra Sperber und dem SPIEGEL-Team an Bord der »Andromeda« – jener weißen Segeljacht, die die mutmaßlichen Saboteure laut Ermittlungen auf ihrer Fahrt zum Tatort genutzt haben sollen.

Sie ist gut 15 Meter lang, hat fünf Kajüten. Ermittler haben an Bord Spuren von Sprengstoff gefunden. Man kann die Jacht bei einem Charteranbieter in Warnemünde mieten. Sandra sagt: »Ich war überrascht, in welch schlechtem Zustand das Boot ist.« Bevor das Rechercheteam aus SPIEGEL- und ZDF-Kollegen mit der »Andromeda« überhaupt auslaufen konnte, musste erst die Ankerwinde repariert werden. Der Auto-Pilot des Boots funktionierte ebenfalls nicht, genauso wenig wie das Trackingsystem. Später auf See fiel den Kollegen dann noch auf, dass einer der Toilettentanks überläuft und der Motor Kühlwasser verliert.

Meine Kollegin und die Kollegen sind Häfen angelaufen, an denen die mutmaßlichen Täter waren und haben dort Zeugen befragt. Außerdem geht es im Podcast darum, wie es technisch möglich sein kann, von einem Segelboot aus zu Pipelines in bis zu 80 Metern Tiefe zu tauchen. Und: Wie sprengt man eine Pipeline am Grund der Ostsee? Die Antworten hören Sie nun jeden Montag. Heute erscheint die erste von vier Folgen und mit SPIEGEL+ gibt es die zweite Folge sogar schon direkt vorab.

… ist die Eröffnung des Ausstellung »Russian War Crimes« in der Berliner Humboldt-Universität. Schirmherrin ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, gezeigt werden Fotos aus der Ukraine, die russische Kriegsverbrechen dokumentieren. Stifter der Ausstellung ist der ukrainische Oligarch Viktor Pintschuk. Einige der verstörenden, aufrüttelnden, traurigen Fotos können Sie hier sehen.