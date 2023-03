Die Lage am Morgen

Wer steckt hinter diesem Massaker mitten in Deutschland? Und warum bei den Zeugen Jehovas? Diesen Fragen werden die Behörden in den nächsten Stunden und Tagen nachgehen. Für den Moment bleibt nur Fassungslosigkeit und Trauer.

Als im Jahr 2015 ein rechtsradikaler Attentäter in seinem kranken Hass mehrere Schwarze erschoss, die in einer Kirche an einer Gebetsstunde teilnahmen, reiste ich an den Ort des Geschehens, nach Charleston in South Carolina. Was ich dort sah, war einerseits sehr traurig. Aber ich erlebte auch, wie die Menschen in diesem Ort sich gegenseitig Trost gaben, wie sie zusammenhielten. Die Gemeinde wirkte wie eine Insel der Menschlichkeit in einem Meer der Menschenfeindlichkeit.

Ich hoffe, dass die Menschen in Groß Borstel die kommenden Tage der Trauer ähnlich erleben werden.

Tödliche Schüsse auf Zeugen Jehovas: Was über die Bluttat von Hamburg bekannt ist

Ärger in Upahl

In Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg soll heute Abend demonstriert werde. Grund ist der geplante Bau eines Containerdorfes, in dem bis zu 400 Flüchtlinge eine Unterkunft finden sollten. Das Dorf Upahl, auf dessen Grund die Container errichtet werden sollen, hat allerdings selbst nur 500 Einwohner. Ich glaube, man ist nicht gleich rechtsradikal, wenn man bei diesen Größenordnungen und Zahlenverhältnissen von einer unglücklichen Kombination spricht.