heute befassen wir uns mit den vielen Feiern um den 9. November, den semantischen Feinheiten beim Thema Grundrente und den Lehren des Profifußballs aus einem tragischen Verlust.

DPA

Ein Tag zwischen Freude, Nostalgie und Sorge

Wenn ein CDU-Politiker und ein Linker einträchtig zusammenarbeiten, muss es ein besonderer Tag sein. Die Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Bodo Ramelow werden heute gemeinsam für ihre Bundesländer Hessen und Thüringen die Feier zum Mauerfall-Jubiläum begehen, der Auftakt ist ein ökumenischer Gottesdienst. Ja, auch der Linke kommt mit zum Gottesdienst. Der Protestant Ramelow ist bekennender Christ, dem beim Gedanken an die "göttliche Performance" schon mal Tränen in die Augen steigen können, und der sagt: "Ich habe nichts zu verlieren, außer meiner Bibel". Ramelow und Bouffier werden dann einen Gedenkzug zur Brücke über den hessisch-thüringischen Fluss Werra führen.

JENS SCHLUETER/EPA-EFE/REX

Ähnliche Treffen, politisch ebenso prominent besetzt, gibt es zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, Sachsen und Bayern. In Berlin besuchen der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin die Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Und bundesweit werden sich die Deutschen zum Jubiläum begegnen, mal in feierlichem Rahmen, mal streitbar, aber stets in der Erinnerung an eine geglückte, friedliche Revolution.

Weil aber der 9. November ein Schicksalstag der Deutschen ist, der auch für dunkle Kapitel steht, wird bundesweit auch der Opfer der Progromnacht von 1938 gedacht. Viele Blicke richten sich heute auf die Gedenkfeier in Halle, deren jüdische Gemeinde vor genau einem Monat nur um Haaresbreite einem antisemitischen Massenmord entgangen ist. Die Wut des Täters kostete zwei andere Menschen das Leben. Es ist bitter, dass die Pogromnacht dieses Jahr diese Aktualität erlangt.

Bei der Grundrente zählt jede Silbe

DPA

Kennen Sie den Unterschied zwischen den Worten Bedarf und Bedürftigkeit? Er könnte über die Zukunft der großen Koalition entscheiden. Wenn sich die Spitzen von Union und SPD am Sonntagabend im Kanzleramt treffen, wird es die letzte Chance sein, einen gesichtswahrenden Kompromiss zur Grundrente auszuhandeln. So viele Verhandlungsrunden wurden schon verschoben oder endeten ergebnislos - ein weiterer Aufschub wäre die Bankrotterklärung der Koalition.

Hier kommen die erwähnten B-Worte ins Spiel. Geht es nach der SPD, dann ist nur eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung akzeptabel. Geht es nach der Union, kommt eine milliardenschwere "Konfettikanone" (A. Dobrindt) nicht in Frage, für jede Sozialleistung müsse es einen Bedarf geben.

Bis vor wenigen Tagen dachte ich, primär die SPD sei an dem Wirrwarr schuld. Warum wollen sich die Sozialdemokraten nicht einfach an den Koalitionsvertrag halten, in dem nun einmal explizit die Bedürftigkeitsprüfung steht? Dann las ich den Bericht meiner Kollegin Cornelia Schmergal, meiner Meinung nach die einzige Journalistin in Berlin, die über Rentenpolitik nicht nur sachkundig, sondern auch noch verständlich und sprachlich schön schreiben kann, ohne dass sich dem Laien die Synapsen im Gehirn so hoffnungslos verknoten wie die Groko-Unterhändler bei der Rente.

Conny jedenfalls rekonstruiert in ihrem Text, wie der Koalitionskompromiss zustande kam, warum tatsächlich beide Seiten damals Klauseln durchsetzten, die in ihrer Kombination nicht funktionieren konnten - und wie der Kompromiss aussieht, der sich für Sonntag als einzige politisch mögliche Lösung herauskristallisiert. Nur so viel sei verraten: Es ist nicht die logische Lösung. Am Ende versteht man sogar den Unterschied zwischen Bedarf und Bedürftigkeit.

Lernen aus dem Fall Enke

Stuart Franklin/ Bongarts/ Getty Images

Man muss kein Fußball-Fan sein, um den Namen Robert Enke zu kennen. Der Suizid des von Depressionen geplagten Torwarts vor zehn Jahren hat ganz Deutschland aufgerüttelt, und hat sogar im sonst so hartgesottenen und profitgesteuerten Profi-Fußball ein Umdenken ausgelöst. Der Teampsychologe der Fußballnationalmannschaft, Hans-Dieter Hermann, war schon zu Enkes Zeiten in seiner Funktion, und machte sich damals schwere Vorwürfe. Aber er überlegte auch, was sich in der Betreuung der Spieler ändern muss. Das erzählte er nun im Interview meinem Kollegen Jörn Meyn. Mir gefiel dabei Hermanns Ehrlichkeit: "Ein zweiter Fall Enke ist nicht hundertprozentig zu verhindern", sagt er. "Es wäre vermessen, das zu behaupten."

Verlierer des Tages...



Rafa Alcaide/EPA-EFE/REX

... ist Pedro Sánchez.

Wer denkt, Thüringen hätte ein Problem mit der Regierungsbildung, sollte nach Spanien schauen: Am Sonntag wählen die Bürger dort schon zum zweiten Mal in diesem Jahr, weil es dem Wahlsieger vom April, Pedro Sánchez, in sechs Monaten nicht gelungen ist, ein Bündnis zu schmieden. Viele meiner Kollegen riefen hier in Deutschland in letzter Zeit nach Neuwahlen, was angesichts der desolaten Lage der Groko nur zu verständlich ist. Ich bin da etwas vorsichtiger, frei nach dem Prinzip Forrest Gump: Wahlen sind wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihre Melanie Amann