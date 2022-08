Manchmal hat man bei Corona-Themen ein Murmeltier-Gefühl. So ging es auch meiner Kollegin Miriam Olbrisch, die jetzt wieder der Frage nachging: Wie sieht es eigentlich aus mit den Luftfiltern an Schulen? In den Hochzeiten der Pandemie kochte die Debatte in schöner Regelmäßigkeit hoch. In Gesprächen hörten sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aus unserem Bildungsteam immer die gleichen Fragen und Klagen: Was bringen die Geräte? Wer soll sie bezahlen? Und warum sind die immer noch nicht da? Schulleitungen beschwerten sich über die Bürokratie, die Schulträger über die Kosten und Eltern darüber, warum alles so schrecklich lange dauert. Das ist nun vorbei - der Bund ließ das Förderprogramm für mobile Luftreiniger auslaufen. Auch weil viele Kommunen das bereitgestellte Geld nicht abgerufen haben. Dafür gibt es viel heiße Luft gerade.

3. Fünf Ringe der Macht für München?

Irgendwann im Wende-Taumel kam meine Heimatstadt Berlin auf die Idee, sich für Olympia zu bewerben – und war damit noch weniger erfolgreich als später mit dem Neubau eines Flughafens. Die historische Dimension von Mauerfall und Wiedervereinigung überblickte ich als Teenager damals noch nicht vollständig. Ins Gedächtnis brannte sich mir die Ungeheuerlichkeit, dass der Fernseher manchmal schon morgens lief, was meine Eltern sonst immer abgelehnt hatten, egal, wie oft ich es vorschlug. Auch an Details der Olympia-Bewerbung meine ich mich zu erinnern: an ein verkniffenes Bärengesicht auf gelbem Grund als Logo, an einen furchtbaren Song mit der Zeile »Wir sind für Berlin und Olympiaaaaa«.