Die Lage am Freitag

man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Das ist der Satz, der rechts von der Mitte häufig gesagt wird. Ein Satz, der nicht stimmen darf. Die Meinungsfreiheit ist das Fundament der Demokratie. Stimmt er vielleicht trotzdem?

Man könnte diesen Eindruck haben, wenn man den Blick auf einige Ereignisse dieser Woche wirft. Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière wurde in Göttingen von linken Aktivisten daran gehindert, öffentlich aus seinem Buch zu lesen. Eine Vorlesung von Bernd Lucke, einem der Gründer der AfD, der jetzt wieder als Wirtschaftsprofessor in Hamburg arbeitet, wurde erheblich gestört, schon zum zweiten Mal. Dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner hat die Universität Hamburg untersagt, dort zu reden.

Wer mangelnde Meinungsfreiheit beklagt, meint oft, er könne nicht unwidersprochen sagen, was er denkt. Widerspruch aber gehört dazu, ist auszuhalten. Verhinderung hingegen ist nicht zu tolerieren. Auch im linken Spektrum sollte man das beherzigen.

Die Formel-1-Demokratie

Eines muss man "Fridays for Future" wirklich lassen: Sie haben der Bundesregierung Beine gemacht, wie wohl noch keine andere Bewegung zuvor. Schon heute wird ein Teil des Klimapakets in den Bundestag eingebracht, unter anderem der Aufschlag für Flugtickets. Das Klimapaket mag noch unzureichend sein, aber immerhin wird jetzt gezeigt, wie schnell Politik sein kann. Es muss nicht immer dieses Höllentempo angeschlagen werden, aber die Ausrede, dass die Mühlen der Demokratie nun einmal langsam mahlen, gilt nicht mehr.

Alarmbegriff Justizreform

Donald Trump wird heute in Columbia (South Carolina) auf einer Konferenz zu Reformen des Justizsystems sprechen. Da hört man besser ganz genau hin. Die Justiz ist im demokratischen System der Gewaltenteilung die letzte Instanz. Was Regierung und Parlament beschließen, kann nur bestehen, wenn es von Obersten Gerichten abgesegnet wird. Auch auf den unteren Ebenen können unabhängige Richter die Pläne einer Regierung im Alltag durchkreuzen.

Deshalb haben die regierenden Rechtspopulisten in Ungarn und Polen rasch Pläne für Justizreformen ins Auge gefasst. Ob eine Demokratie liberal bleibt oder ins Illiberale schwenkt, entscheidet sich früh auf diesem Feld.

Harvard-Professor über Johnson und Trump: Stirbt die Demokratie vor unseren Augen?

Gewinner des Tages...

... ist der Bär, der weiß, wie sich ein Wildtier zu benehmen hat. Sage niemand, Bären könnten nicht hinzulernen. In Bayern wurde in dieser Woche wieder ein Braunbär gesichtet, der erste nach 13 Jahren. Damals streifte Bruno durch bayerische Landschaften und führte sich dabei unangemessen wild auf. Er wurde als "Problembär" eingestuft, ein Wort, das sich gehalten hat. Sogenannte Problembären finden sich seitdem in vielen Unternehmen, Behörden, Redaktionen, Freundeskreisen. Für Bruno war dieses Wort das Todesurteil, er wurde abgeschossen.

Der neue Bär verhält sich laut einer Sprecherin des bayerischen Landesamts für Umwelt "absolut wildtiertypisch, unauffällig und scheu". Erleichterung.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit