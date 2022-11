Die Lage am Morgen Was Joe Biden und Edmund Stoiber gemeinsam haben

Das Glas ist halb voll für die US-Demokraten

And the winners are... noch immer unbekannt. Ein klares Ergebnis der Midterm-Wahlen in den USA steht noch aus. Nur die Richtung, die diese Wahl nimmt, ist erkennbar: Die Demokraten könnten ihre Senatsmehrheit verteidigen, die Republikaner dafür eine schmale Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen. Teils muss eine sechsstellige Zahl an Briefwahlzetteln ausgezählt werden (Nevada), teils sind die Ergebnisse der Wahlkreise so knapp, dass eine Stichwahl (in Georgia) oder eine Nachzählung (in Arizona) nötig sein könnte.

Demokratie will Weile haben, und auf lokaler Ebene kommt die Demokratie manchmal ziemlich profan daher: »Household and business rentals« stand auf den Lastwagen, die unser New-York-Korrespondent Marc Pitzke in Maricopa County, Arizona, beobachten konnte. Mit den Trucks wurden mintgrüne Plastikkübel mit Stimmzetteln zur Auszählung auf den Parkplatz vor dem Wahlzentrum verfrachtet. In der großen Halle saßen dann vorwiegend Rentnerinnen und Rentner vor den Tischen mit den Zählmaschinen. Pitzke hat für heute einen Bericht über die »Wahl ohne Ende« geschrieben, die technischen Problemchen und das ewige Auszählen. Vor zwei Jahren dauerte es zwei Wochen, bis ein Wahlergebnis feststand. Dauert es dieses Mal noch länger?