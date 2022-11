… ist für mich der US-Schriftsteller Cormac McCarthy, weil er gerade den fantastischen Roman »Der Passagier« veröffentlicht hat. McCarthy schreibt oft über moderne Cowboys, zum Beispiel in »All die schönen Pferde« oder »No Country for Old Men«. So ist es auch diesmal. Der Bergungstaucher Bobby Western wird zur Absturzstelle eines Privatflugzeugs im Meer gerufen und stellt fest, dass ein Passagier fehlt. Von da entwickelt sich eine Geschichte, die zurückführt zur Entwicklung der ersten Atombombe, an der Westerns Vater beteiligt war.

Bobby Western wird verfolgt, ohne zu wissen von wem. Das könnte Stoff für einen Thriller sein, aber McCarthy schreibt keine Thriller, sondern komplexe, mystisch durchwirkte Romane, in denen nichts auserzählt wird, in denen sich Rätsel zu einer atemberaubenden Geschichte verbinden. Dass alles in einer poetischen Sprache und mit Dialogen von einer Klasse und Lässigkeit, die ihresgleichen sucht. Zum Glück erscheint schon in wenigen Wochen McCarthys Roman »Stella Maris«, der mit »Der Passagier« ein Werk bildet.