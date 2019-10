heute steigt die große Sause des Föderalismus. In Bayern treffen sich die Ministerpräsidenten zu ihrer Herbstkonferenz und machen es sich richtig nett. Erst geht es die Zugspitze hinauf, dann gastiert man auf Schloss Elmau. Es wird prächtige Gruppenfotos geben, die aber nicht darüber hinwegtäuschen können, dass die Bundesländer an Einfluss verloren haben.

Das liegt an der Großen Koalition, die fast alle Ministerpräsidenten in die Regierungsdisziplin einschließt. Das liegt auch an der Statur dieser Leute, von denen kaum noch einer bundespolitisch ein Schwergewicht ist, anders als früher. Es liegt auch daran, dass es der Bund verstanden hat, seinen Einfluss zu Lasten der Länder auszuweiten. Man darf sich also von den schönen Bildern in der Bergkulisse nicht täuschen lassen. Zwar stehen da 16 Damen und Herren, aber einer Angela Merkel haben sie nichts entgegen zu setzen.

Einen Tiefpunkt ihrer Geschichte erlebt heute und morgen die Nato, einst stolze Siegerin des Kalten Krieges. Die Verteidigungsminister treffen sich im Hauptquartier in Brüssel, auch um über die Lage in Nordsyrien zu beraten. Aber was soll das noch bringen? Russland und die Türkei haben schon Anfang der Woche miteinander ausgehandelt, wie die Nachkriegsordnung aussehen soll. In Wahrheit hat Putin diktiert, dass Assad wieder über weite Teile des Nordens herrschen darf.

Die Nato spielt da keine Rolle, außer dass die Türkei Mitglied der Nato ist, was sie nicht davon abgehalten hat, die Verbündeten in der Nordsyrien-Frage vor den Kopf zu stoßen. So ist die Nato doppelt düpiert, von außen durch Russland, von innen durch die Türkei. Man kann also zwei Tage lang ein bisschen plaudern oder die ganze Zeit Karten spielen. Für die Weltlage macht das kaum einen Unterschied.

Massenhafter Individualismus

Gestern Abend war ich im Kino, nach längerer Zeit mal wieder, und interessant war erst einmal die Werbung. Die meisten Filmchen verkündeten die Botschaft: anders sein, eigen sein, divers sein etc. Es war die große Feier der bunten Individuen, schwul, dick, was auch immer. Wunderbar.

Aber ich erinnere mich auch gut an die Zeit, als das Gegenteil gewünscht war. Männer, seid wie die Cowboys. Frauen, seid wie die Supermodels. Es wurden Ideale verkündet, Stereotypen verherrlicht. Deren Aura sollte man sich durch Einkäufe annähern. Nun, da Cowboys und Supermodels in die Jahre gekommen sind, soll man sich eine angebliche Individualität erkaufen.

Dies ist das Geniale und das Abstoßende am Kapitalismus: Er kann aus allem ein Geschäftsmodell machen und sogar aus dem Individualismus einen Antrieb für die Massenproduktion.

Gewinner des Tages...

... ist Joaquin Phoenix, der seine Titelrolle im Film "Joker" - in dem ich gestern Abend war - unglaublich gut verkörpert. Wie er Einsamkeit und Verlorenheit des Arthur spielt, wie er sein krankes Lachen hervorstößt, wie er anmutig tanzt, wie er sich in mörderischen Gewaltausbrüchen verliert, das ist überwältigende Schauspielkunst.

Phoenix wird in diesem Film zum Prototypen der gestörten Persönlichkeit, die fasziniert, die Anhänger gewinnt und eine Bewegung schafft. Man findet sie derzeit auf wichtigen Posten der Politik. Der böse Clown ist eine der bestimmenden Figuren unserer Zeit. Und "Joker" ist ein großer Film, nach dem man nicht gut schläft.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit