Die Lage am Morgen Merkel als fatales Vorbild – die China-Politik des Olaf Scholz

Und doch kann ich gut verstehen, wenn gerade junge Leute dem entsetzlichen Gefühl der Ohnmacht entkommen und etwas tun wollen gegen die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem Klimawandel.

Als mein Kollege Janko Tietz gestern in der »Lage am Abend« die Frage stellte, ob die »Klima-Kleber« skrupellos seien, war dies für mich der Anstoß, mich zu einer Haltung durchzuringen. Der Hintergrund: Weil der Verkehr von der »Letzten Generation« lahmgelegt worden war, traf vorgestern in Berlin ein Rettungswagen verspätet an einem Unfallort ein, um einer Radfahrerin (!) zu helfen.

Die Rebellinnen und Rebellen sollten jetzt andere Formen des Protestes finden. Genauso weiterzumachen wie bisher, wäre zynisch und falsch. Wer sich gegen den Klimawandel einsetzt, setzt sich für das Leben ein und gefährdet es nicht mutwillig.

Die überzeugendste Form des Protestes haben ohnehin die »Fridays-for-Future«-Leute gefunden: Sie berufen sich auf die Ergebnisse der Wissenschaften. Sich mit den Prognosen der Klima-Fachleute auseinanderzusetzen, tut am meisten weh.

Restauratorin und Aktivistin über Attacken auf Bilder: »Ohne aktiven Klimaschutz können wir keinen Kulturgutschutz betreiben«

Brasilien, Israel, Dänemark: Halbe Siege?

Wahlen zu gewinnen, das ist oft nur ein halber Sieg. Das zeigt sich in diesen Tagen in mehreren Ländern. Denn es heißt noch lange nicht, dass die Sieger in der Lage sind, eine stabile Regierung zu bilden.

Gegen Brasiliens Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva protestieren lautstark die Wählerinnen und Wähler des gegnerischen Lagers.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als diese Zeilen geschrieben wurden, lag in Israel das Bündnis von Oppositionsführer und Ex-Premierminister Benjamin Netanyahu laut Nachwahlbefragungen knapp vorn. Doch es ist hier die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren, eben weil hier immer wieder wackelige Konstellationen zustande kamen.