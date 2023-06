Natürlich gibt es zu denken, dass in Deutschland eine rechtsradikale Partei so hohe Zustimmungswerte hat. Und doch: Am Sonntag ist ja keine Bundestagswahl. Gute Ergebnisse einer Partei inmitten einer Legislaturperiode können anderen Parteien eine Warnung sein, beziehungsweise ein Ansporn, die Wählerinnen und Wähler zufriedener zu stellen, und zwar nicht durch Nachahmung der Radikalen – Nachahmung geht immer schief –, sondern durch die Überzeugungskraft der eigenen Ziele.

Ein weiteres Ergebnis ist hier besonders aufschlussreich: Nur 32 Prozent der AfD-Anhänger sagen, der Partei aus Überzeugung die Stimme geben zu wollen. 67 Prozent würden der AfD aus Enttäuschung über die anderen Parteien ihre Stimme geben.

Prozess um Tat in Illerkirchberg

Am 5. Dezember 2022 machten sich in Illerkirchberg, in Baden-Württemberg, zwei Schülerinnen auf den Weg zum Bus. Sie gingen an einer Flüchtlingsunterkunft vorbei. Sie wurden überfallen und mit einem Messer attackiert. Der mutmaßliche Täter war ein Flüchtling aus Eritrea. Die 14-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen, ihre 13-jährige Freundin überlebte schwer verletzt.