Die Lage am Morgen

Was Nachrichten mit Menschen machen, dieser Frage ist ein Wissenschaftler aus Texas nachgegangen. In einer Befragung von 1100 Menschen fand er heraus, dass rund 17 Prozent über einen problematischen Nachrichtenkonsum verfügen. Kriege, Corona, Klimawandel, derartige Inhalte verängstigen sie, lassen sie darüber permanent grübeln. Oft absorbieren sie dann noch mehr Nachrichten, in der Hoffnung, entlastende Informationen zu finden. Meist verstärkt sich die Angst dadurch nur oder aber eine neue kommt dazu. Auf der mentalen Ebene kann das zu Stress, Angst und Panikattacken führen. Körperlich kann es sich in Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden, aber auch Kopf- und Rückenschmerzen niederschlagen. Der Forscher rät, den eigenen Konsum kritisch zu reflektieren. Er sagt: »Den meisten ist gar nicht bewusst, wie oft sie am Tag zum Handy greifen und mal eben die Nachrichten checken. Noch wichtiger ist aber, sich dabei zu fragen: Tut mir das gut? Und falls nein, gilt es achtsam zu sein.« Heißt: Das Telefon mal wegzulegen, den Computer oder den Fernseher mal auszuschalten und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren; Freunde, Familie, die Arbeit.

Wenn Sie auch in Familie machen wollen, sollten Sie Ihr Handy jetzt weglegen. Oder den Rechner zuklappen. Jedenfalls aufhören zu lesen.

Ein Eskapismusversuch

Sie sind hiergeblieben? Ok.

Vielleicht versuchen wir es mit einem Kompromiss: mit einem Newsletter ohne (allzu) beunruhigende Nachrichten. Da bietet sich in der Regel die Welt des Sports an. Gestern wurde zum Beispiel bekannt, dass der Tennisspieler Roger Federer seine Karriere beenden wird. Das ist zwar traurig, aber nicht tragisch. Ich persönlich werde Federer vermissen. Uns verbindet nämlich die einhändige Rückhand. Der Federer-Rückhand hat das Magazin der »Süddeutschen Zeitung« neulich sogar in einer Titelgeschichte gehuldigt. Weil sie ein Triumph der Eleganz ist.

Schade (aber ebenfalls nicht bedrohlich) war auch die Niederlage der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gestern Abend im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien. Der Einsatz stimmte jedenfalls. Das lässt hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Ebenso wie der Umstand, dass es beim Auftakt der Frauen-Bundesliga mit 23000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord gab.

