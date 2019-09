heute beschäftigen wir uns mit der Kriegsgefahr im Nahen Osten, mit dem Verhältnis der AfD zum freien Wort, mit dem Verkehrsproblem eines Nashorns und mit herumzickenden Torhütern.

Warum Klimapolitik gegen Despoten hilft

Wer noch ein Argument für eine andere CO2-Politik braucht, findet es derzeit im Nahen Osten. Nach dem Luftangriff auf die saudi-arabische Ölindustrie droht in der Region der nächste Krieg. Schon jetzt sind die Ölpreise gestiegen, sie würden dann weiter steigen. Es ist schon lange ein Wahnsinn, dass wir so abhängig sind von Staaten wie Iran oder Saudi-Arabien. Es macht uns politisch gefügig, es bringt ruchlose Despoten in eine günstige Position.

Auch deshalb sollte sich die Bundesregierung am Freitag auf eine wirksame Klimapolitik einigen. Der Ölverbrauch muss reduziert werden, als Maßnahme gegen die Erderwärmung und die Abhängigkeit von einer schwierigen Region.

Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen: Das Rätseln der Waffenexperten

Fragen, was ist

Eines der großen Themen der AfD ist die Frage, was man noch sagen dürfe. Angeblich nicht mehr so viel. Ein anderes Thema der AfD ist, was man fragen darf, also was Journalisten AfD-Politiker fragen dürfen. Auch nicht so viel. Björn Höcke war mit den Fragen eines ZDF-Redakteurs zu seiner Sprache nicht einverstanden und brach das Interview ab. Wie passt das zu einer Partei, die das freie Wort angeblich so liebt?

Für die Meinungsfreiheit ist die Fragefreiheit ein zentrales Element. Nur mit der Frage lassen sich Missstände und Widersprüche aufdecken, nur mit der Frage lässt sich herausarbeiten, was jemand denkt oder vorhat. Die Frage ist das edelste und schärfste Instrument eines Journalisten. Wenn jemand über die Fragen und die Antworten bestimmen will, strebt er nicht nach Diskurs, sondern nach Propaganda.

Höcke und das ZDF-Interview: Immer diese alten Geschichten

Rollende Blechwand

Zur Beziehung von Mensch und Nashorn: Je mehr Nashörner von Menschen abgeknallt werden, desto begieriger sind andere Menschen, eines der letzten Nashörner zu sehen.

Samstagmorgen im Ngorongoro-Krater: Über Funk kommt die Meldung, dass ein Nashorn gesichtet wurde. Ich, ein Tourist, sitze in einem Toyota Land Cruiser, der Fahrer gibt Gas, rast über die Sandpiste. In der Ferne sehen wir zwanzig, dreißig Land Cruiser in einer Reihe stehen, dort muss es sein. Wir halten, und richtig, da hinten ist das Nashorn, es trottet auf uns zu. Ringsum erheben sich Staubwolken von anderen Land Cruisern, die herbeieilen. Bald sind siebzig, achtzig Fahrzeuge mit verzückten Touristen versammelt. Ein Stau wie auf dem Ku'damm zur Stoßzeit, Gerangel um die besten Plätze.

Das Nashorn biegt ab. Die Karawane setzt sich in Bewegung, biegt ebenfalls ab, versperrt dem Nashorn wieder den Weg. Egal, wo es hinläuft, da steht eine Blechwand. Was mag es denken? Es ist einer der Momente, in denen man die anderen Touristen albern finden würde, wäre man nicht einer von ihnen.



Verlierer des Tages...

... ist der rumzickende Torwart. Er gehört zu den wiederkehrenden Sozialfiguren der Bundesrepublik. Meist zeigt er sich im sogenannten Torwartkrieg, von denen es einige gab, Sepp Maier gegen Wolfgang Kleff, Toni Schumacher gegen Uli Stein, Oliver Kahn gegen Jens Lehmann, jetzt Manuel Neuer gegen Marc-André ter Stegen. Es ist immer das Gleiche, die Nummer zwei will die Nummer eins werden, schafft das nicht trotz guter Leistungen und trägt ihren Frust in die Öffentlichkeit.

Schon wird "die Unruhe in der Mannschaft" als Gefahr beschworen. Nicht so schlimm. Neuer ist nicht mehr das Monument, das er mal war, ein bisschen Druck vom Konkurrenten kann da nicht schaden. Und wenn doch, springt eben ter Stegen ein. Er ist damit Verlierer des Tages, diesmal in einem positiven Sinne.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die Nato ist besorgt über die Lage im Nahen Osten: Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von "negativen Folgen für die ganze Region "

Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von "negativen Folgen für die ganze Region " Greta Thunberg bekommt höchsten Amnesty-Preis: Die Klimaaktivistin darf sich ab jetzt auch Botschafterin des Gewissens nennen

Die Klimaaktivistin darf sich ab jetzt auch Botschafterin des Gewissens nennen Staatsanwalt will Donald Trumps Steuererklärung: Der US-Präsident macht aus seinen Steuerpapieren ein Geheimnis - doch die Ermittler wollen ihn aushebeln

