Die Lage am Morgen Wie viele Geflüchtete verträgt das Land?

Meine Kollegin Susanne Beyer und mein Kollege Timo Lehmann haben die beiden Friedensbewegten für ihr erstes gemeinsames Interview getroffen. Es ist ein interessantes Gespräch geworden, was auch an den harten, nüchternen Fragen meiner Kollegen liegt.

In meiner Wahrnehmung ist es vor allem ein entlarvendes Gespräch, etwa in Fragen der Überheblichkeit. »Die Ukraine kann einzelne Schlachten gewinnen. Aber nicht den Krieg«, weiß da etwa Militärexpertin Schwarzer und fährt fort: »Ein kleines Land wie die Ukraine kann keine Atommacht in die Knie zwingen. Und ich möchte auch nicht, dass eine Atommacht in die Knie gezwungen wird, weil ich ahne, was eine Atommacht dann tut.«

Entlarvend aber auch deshalb, weil zwar die Kritik und die Forderung der beiden Frauen einigermaßen klar werden, nicht aber die Konsequenz. Wie genau sollte dieser Krieg jetzt friedlich enden? Verhandlungen anstreben, ja, gut. Und dann? Russland mit Teilen der Ukraine belohnen, damit es endlich Ruhe gibt? Und was, wenn Putin gar nicht will?

Von Schwarzer und Wagenknecht ist dazu nichts zu vernehmen. Das ist für mich die wichtigste Erkenntnis.

Christoph Heusgen war von 2005 bis 2017 der außen- und sicherheitspolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel. Danach wurde er Botschafter in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York. Er hat soeben ein Buch über »Führung und Verantwortung« publiziert, morgen wird er als neuer Vorsitzender zum ersten Mal die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen.