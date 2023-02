Wolf findet: »Eigentlich erstaunlich erfrischend. Eine Politikerin sagt: Ich will Macht, darunter mach ich es nicht mehr.« Doch es bleibt ein riskantes Manöver. Faeser könnte in die »Röttgen-Falle« tappen, von der gerade so oft zu lesen ist: Norbert Röttgen, damals Bundesumweltminister, fuhr vor etwas mehr als einem Jahrzehnt eine Niederlage für die CDU in Nordrhein-Westfalen ein. Auch er wollte nur nach einem Sieg auf die Landesebene wechseln – und wurde hart attackiert. Inhaltlich war das schon damals Quatsch: »Was ist schlimm daran, wenn jemand lieber auf Bundesebene Politik gestalten will, statt in der Landespolitik Oppositionsarbeit zu machen?«, fragte mein Kollege Philipp Wittrock 2012 in einem Kommentar mit dem Titel »Stunde der Heuchler« (hier mehr).

Aber taktisch macht Faeser die Flanke auf. Natürlich werden CDU und Grüne, die sich in Hessen am 8. Oktober beide Hoffnung auf einen Wahlsieg machen, in den kommenden Monaten alles dafür tun, um sie als Teilzeit-Innenministerin darzustellen. Jede Wette, dass sie in den Parteizentralen längst googeln: Wer aus der SPD hat Röttgen für sein Zögern wie hart attackiert? Lassen sich die Zitate gegen Faeser wenden? Hat vielleicht sogar Olaf Scholz was gesagt? Eine kurze Archivabfrage zeigt jedoch: Der heutige Kanzler scheint sich damals nicht geäußert zu haben. Auf die Schnelle finden sich nur Stimmen von Leuten wie Sigmar Gabriel, damals SPD-Chef, und Hannelore Kraft, damals SPD-Ministerpräsidentin in NRW: Sie geißelten Röttgen als jemanden, der sich einen anderen Stuhl warmhalte. Als »Mann, der sich nicht traut«.

Das werden sie eingepreist haben in der SPD und im Kanzleramt. Sie werden Faeser präsentieren als Klare-Kante-Innenexpertin, die jahrelang in Hessen Politik gemacht hat. Sie selbst verweist auf Manfred Kanther, den früheren CDU-Hardliner, auch Bundesinnenminister, auch Spitzenkandidat in Hessen, auch im Bund geblieben. Interessante Strategie für die SPD, aber vielleicht nicht der beste Slogan: Mehr Kanther als Röttgen – Nancy Faeser für Hessen. Aber im Ernst: Wer aus der SPD soll es denn sonst machen?

