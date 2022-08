Die Lage am Morgen Die Grünen lösen die CDU als deutsche Staatspartei ab

Ist es Genugtuung, dass es eine späte Strafe für die gefällten Türme des World Trade Centers und Tausende Tote gibt? Ja, muss ich zugeben. Ich habe die Nachricht zunächst mit einer gewissen Genugtuung gelesen. Aber was ist das für eine Strafe? Eine Todesstrafe, verhängt ohne Prozess, ausgeführt von einer Drohne, gleichsam einer fliegenden Guillotine. Ein Rechtsstaat wird hier nicht erkennbar, es war die Rache einer Supermacht, die sich im Krieg gegen den Terror sieht.

Diese Tat widerspricht meinen Werten komplett. Und trotzdem kann ich sie nicht verurteilen, wahrscheinlich muss ich diese Ambivalenz aushalten und mich hier mit dem Begriff der Grauzone retten.

Truss stolpert

Ziemlich holperig verläuft derzeit die Wahlkampagne von Außenministerin Liz Truss in Großbritannien. Sie will Premierministerin werden und wird sich heute Abend einem weiteren »hustings«, einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Kontrahenten Rishi Sunak stellen, diesmal in Cardiff. Nach zwölf hustings wählen die Mitglieder der Konservativen Partei per Brief einen neuen Vorsitzenden. Der oder die wird dann Nachfolger von Boris Johnson im Amt des Premierministers.