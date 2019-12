Die Lage am Dienstag

eine Geburtstagsfeier am Krankenbett ist nie so richtig lustig, schon gar nicht, wenn der Patient als hirntot gilt. In dieser makabren Situation finden sich heute und morgen die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder wieder, denn das Bündnis feiert seinen 70. Das üble Bulletin stammt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der aber ebenfalls nach London reist, um die "Hirntote" hochleben zu lassen.

Er hätte sich dieses Wort besser gespart. Tatsächlich ist die Nato politisch in keinem guten Zustand, aber die militärische Zusammenarbeit funktioniert. Macron mag darauf setzen, Frankreich mit seinen Atombömbchen verteidigen zu können, aber das ist nur eine Illusion. Die Nato ist die einzige Sicherheitsgarantie der liberalen Demokratien in Europa, auch wenn dort nicht nur liberale Demokratien Mitglied sind (die Türkei zum Beispiel). Entsprechend sollte man sie hegen und pflegen, nicht nur an ihrem Geburtstag.

Mit Olaf Scholz saß ich in der vergangenen Woche zwei, drei Stunden zusammen, und jetzt wundere ich mich manchmal darüber, was ich über ihn lese. Wie arrogant er gewesen sei, wie siegesgewiss. Das war nicht mein Eindruck. Scholz sprach darüber, wie man die SPD zurück ins Kanzleramt führen könne, aber das empfand ich nicht als arrogant, sondern als selbstverständlich für jemanden, der Vorsitzender dieser Partei werden wollte.

Er war nicht siegesgewiss. Ich fand ihn nachdenklich, zu späterer Stunde beinahe melancholisch. Ihm war bewusst, dass er an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere steht und dass sie bald beendet sein kann.

Mit Scholz hat nicht nur Scholz verloren, sondern auch der Typus Berufspolitiker, ein Repräsentant der sogenannten Berliner Blase. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind zwar auch Berufspolitiker, aber ihr Vorteil bei dieser Wahl war, dass ihre Karriere nicht so erfolgreich verlief wie die von Scholz. Sie spielten bislang nur Nebenrollen, sie stehen nicht für "Berlin".

Das ist die eigentliche Zäsur dieser Wahl: dass sie sich zum ersten Mal in Deutschland eindeutig gegen den hauptstädtischen Berufspolitiker richtet, gegen das sogenannte Establishment der Politik. Skepsis gegenüber dieser Kaste gibt es schon lange, auch beim großen Soziologen Max Weber, der über "Politik als Beruf" geschrieben hat. Diese Skepsis wurde durch die AfD zum Ressentiment, das sich am rechten Rand weit verbreitet hat. Aber auch die Mitte und das linke Milieu sind nicht frei davon.

Mit Scholz trifft man den Falschen. Spitzenpolitik erfordert eine hohe Professionalität und viel Erfahrung. Scholz hat beides. Er ist nicht immer glücklich aufgetreten, aber wer ist das schon. Intellektuell hat er seinen Beruf tief durchdrungen, er kennt sich aus mit der Machtpolitik, die nicht schön, aber unvermeidlich ist, und er hat Ideen dafür, was man aus der Sozialdemokratie machen kann. Wenn die neue Parteispitze klug ist, tut sie alles, um Olaf Scholz der SPD und der Berufspolitik zu erhalten.

Heute berät das erweiterte Präsidium der SPD über den künftigen Kurs der Partei. Bis Donnerstag will man einen Leitantrag für den tags darauf beginnenden Parteitag formulieren.

SPD mit neuer Spitze: Heult doch

Chatten für Pisa

Eine meiner Lieblingspassagen im neuen SPIEGEL stammt aus dem Interview mit der Bildungsexpertin Kristina Reiss:

SPIEGEL: Frau Reiss, was müssen Schülerinnen und Schüler heute können, um im Pisa-Test gut abzuschneiden?

Reiss: Sie müssen grundlegende schulische Fertigkeiten beherrschen: Lesen, Rechnen, ein Verständnis für Naturwissenschaften haben.

Donnerwetter, dachte ich da, die Welt dreht sich doch nicht so schnell, wie man mitunter zu denken geneigt ist. Zu meiner Schulzeit in den Siebzigerjahren kam es total auf Lesen (gut), Rechnen (ausreichend) und ein Verständnis für Naturwissenschaften (befriedigend) an, über Goethes Schulzeit ließe sich wahrscheinlich dasselbe sagen (kein Vergleich, um Gottes Willen).

Im Verlaufe des Interviews erfährt man aber, dass die Schüler beim neuen Pisa-Test auch einen Chat mit mehreren Teilnehmern erfassen und analysieren müssen. Ob sie dafür die Schule brauchen, wage ich zu bezweifeln. Aber egal: Die neue Pisa-Studie wird heute der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gewinnerin des Tages...

... ist Greta Thunberg, die heute ihren langen Segeltörn nach Amerika und zurück beenden und in Lissabon an Land gehen wird. Ich habe meine Zweifel am Sinn dieser symbolischen Reise hier schon geäußert, aber die Zähigkeit dieser Jugendlichen beeindruckt mich. Ein reines Vergnügen war diese Reise sicherlich nicht.

Thunberg wird wahrscheinlich direkt weiter nach Madrid fahren (mit dem Zug, nehme ich an). Dort findet seit gestern eine Weltklimakonferenz statt, bei der die Teilnehmer sich auf das kommende Jahr vorbereiten. Dann kommt es womöglich zu einer Verschärfung der Klimaziele.

