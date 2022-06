Die Lage am Morgen Neuer Stoff für Putins Nato-Paranoia

Auch der historischen Norderweiterung der Nato steht nichts mehr im Wege. Die Türkei will der Aufnahme von Finnland und Schweden nun doch zustimmen. Den Durchbruch brachten am Dienstag in Madrid Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, in die sich zwischenzeitlich auch US-Präsident Joe Biden einschaltete.

Das alles dürfte die Paranoia in Russland gegenüber der Nato, speziell bei Präsident Wladimir Putin, weiter erhöhen. Weil Putin stets Ursache und Wirkung verwechselt, sieht er die Nato bekanntlich als Bedrohung. Ein Sprecher des russischen Präsidenten betonte am Dienstag erneut, die Nato sei ein »aggressives Bündnis«.

Was der Putin-Sprecher natürlich nicht sagte: Es gibt in Europa nur ein Land, das als Aggressor seine Nachbarn bedroht und Raketen auf Einkaufszentren schießt. Das ist sein eigenes.

Trumps irrer Ausraster am 6. Januar

Wir kennen bereits reichlich bizarre Geschichten aus der Präsidentschaft von Donald Trump. Doch diese neue Episode dürfte es in die Top Ten der verrücktesten Trump-Geschichten schaffen: Am 6. Januar 2021 soll Trump in der Präsidenten-Limousine einen Wutausbruch gehabt haben.

Weil sich die Secret-Service-Leibwächter weigerten, den Präsidenten zu den an diesem Tag stattfindenden Ausschreitungen seiner Fans am Kapitol zu fahren, griff Trump offenbar ins Lenkrad und legte die Hand an den Hals eines Bodyguards, als wollte er ihn erwürgen. »Ich bin der verfluchte Präsident, bringt mich zum Kapitol«, soll Trump gebrüllt haben.

Über die Episode berichtete im Untersuchungsausschuss zum 6. Januar eine frühere Mitarbeiterin im Weißen Haus, Cassidy Hutchinson. Demnach soll Trump bei einer anderen Gelegenheiten aus Wut sein Mittagessen an die Wand geworfen haben. In einem Fall ging es wohl um den Chef des Justizressorts, William Barr, der sich weigerte, Trumps Behauptungen über Wahlmanipulationen mitzutragen.