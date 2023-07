Die Lage am Morgen

Wenn in Demokratien Regierungen gegen die Demokratie vorgehen, dann verstört mich das zutiefst, mehr noch: Es erfüllt mich mit politischer Wut. Wie können sie bloß? Weder Republik noch Demokratie sind selbstverständlich, jeden einzelnen Tag müssen sie verteidigt, vor allem aber mit Leben erfüllt werden.

Aber was gerade in Israel geschieht, das ist nicht nur ein passives Geschehenlassen, sondern ein aktives Unterminieren demokratischer Institutionen.

Israels Parlament hat nun in erster Lesung einen Gesetzentwurf im Rahmen der umstrittenen Justizreform gebilligt. 64 von 120 Abgeordneten stimmten nach stundenlanger Debatte in der Nacht zum Dienstag für ein Gesetz, das die Handlungsmöglichkeiten des höchsten Gerichts einschränken soll. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei Lesungen notwendig. »Wenn das durchkäme«, schreibt mein Kollege Richard C. Schneider, »dann hätte das Oberste Gericht so gut wie keine Möglichkeiten mehr, gegen Entscheidungen der Regierung vorzugehen.«

Die Regierungsmehrheit schränkt das Höchstgericht ein. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Für diesen Dienstag plant die demokratische Protestbewegung in Israel einen »Tag der Störung« gegen die Justizreform von Benjamin Netanyahus rechtsreligiöser Regierung. Der Verkehr im ganzen Land soll zum Erliegen gebracht werden. Autofahrer zum Beispiel sind aufgefordert, besonders langsam zu fahren, um ein Zeichen zu setzen.

