Die Lage am Morgen Zum Glück gibt es Amerika

Der verstärkte Blick der Nato in Richtung Asien ist eine bemerkenswerte Entwicklung: Seit Jahren dehnt China seinen Einfluss nicht nur in Asien, sondern auch in anderen Weltregionen wie Afrika systematisch aus. Der Westen hat dabei meist tatenlos zugesehen. Nun ist man auch bei der Nato aufgewacht, man versucht offenkundig, ein Gegengewicht zu schaffen.

Und was tut China? Dort ist man empört. Der chinesische Uno-Botschafter, Zhang Jun, warnte die Nato vor jeder Form von Einmischung in asiatische Angelegenheiten. Das Bündnis solle nicht versuchen, eine asiatische Version der Nato zu schaffen, so Zhang. »Die Unruhen und Konflikte, die wir in Teilen der Welt erleben, dürfen nicht im asiatisch-pazifischen Raum stattfinden«, sagte er. Freundschaftsgrüße hören sich anders an.

Urteil gegen Attentäter von Paris

Plötzlich sind sie wieder da, die Bilder: Menschen springen in Panik aus einem Seitenfenster der Konzerthalle Bataclan in Paris, andere ducken sich in Straßencafés verzweifelt hinter Tische. 130 Menschen starben im November 2015 in der französischen Hauptstadt bei einer Anschlagsserie von Islamisten.

Als Hauptangeklagter wurde nun von einem Schwurgericht in Paris der 32 Jahre alte Franzose Salah Abdeslam wegen seiner Beteiligung an den Anschlägen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er gilt als einziger Überlebender des damaligen Terrorkommandos, seine Sprengstoffweste war defekt und zündete nicht.